أخبار البلد

موجات صقيع وأمطار غزيرة.. موعد بدء فصل الشتاء في مصر

حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا، حيث يقرب من  شهر كامل على بدايته الرسمية وستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 20 مارس 2026 مما يعنى أنه يستمر لمدة 88 يوما من البرد والمطر .

شتاء 2026


وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له أن  شتاء 2026 قصير وسيكون  أبرد من الطبيعي .


وأوضح أن توقعات الشتاء 2025/2026:
برد أقوى وليالي قـارسـة حيث أكد خبراء المناخ أن الشتاء بقى "أقصر… لكنه أبرد".

موجات صقيع


وأكد “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن هناك احتمالات واضحة لموجات صقيع ومحتمل أن تنخفض درجات الحرارة  لاقل من 4 درجات في بعض المناطق (الدلتا – شمال الصعيد – الواحات).

أمطار متقلبة… وسيـول محتملة
الأمطار ستكون متفاوتة: من خفيفة لمتوسطة لغزيرة في بعض الفترات ، مع وجود فرص كبيرة لنشاط نوات قوية على البحر المتوسط.


ولفت إلى أنه هناك  احتمالات سيول في: الظهير الصحراوي – سيناء – بعض مناطق الدلتا عند التقاء المنخفضات ،  ومع ذلك هناك  فترات جفاف بين المنخفضات بسبب اضطراب المناخ.

كما توقع رياح نشطة واضطرابات جوية خصوصًا في يناير وفبرايرمع  اضطراب البحرين وبرودة ليلية أعلى من الطبيعي.

وتابع قائلا :" استعدوا لـ شتا بارد… متقلب… ومليان مفاجآت".

الطقس شتاء طقس الشتاء شتاء 2026 موعد بدء فصل الشتاء فصل الشتاء

