قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل شوربة الكوارع .
طريقة عمل شوربة الكوارع
المقادير :
-2 كوارع (مقطعة ومنظفة جيدًا).
-2 بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
-2 حبة طماطم.
-2 ورق غار.
-4 حبات هيل.
-1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.
-ملح حسب الرغبة.
-عصير ليمون وخل للتنظيف.
-ماء كافٍ للسلق.
-2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.
-1 ملعقة كبيرة دقيق (اختياري لتكثيف المرق).
-تنظيف الكوارع تُغسل الكوارع جيدًا بالماء والخل والليمون والملح ، ثم تُشطف عدة مرات حتى تزول أي رائحة.
-السلق الأول توضع الكوارع في قدر كبير مع ماء يغلي لمدة 10 دقائق، ثم تُصفى ويُتخلص من الماء لإزالة الشوائب.
-السلق الثاني تُعاد الكوارع إلى القدر مع ماء نظيف مغلي، وتُضاف البصل، الطماطم، ورق الغار، الهيل، والفلفل الأسود.
-تُترك على نار هادئة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تنضج تمامًا ويصبح اللحم طريًا.
-تحضير المرق بعد النضج، يُمكن تحمير ملعقة دقيق في السمن، ثم يُضاف إليها كوب من مرق الكوارع لتكثيف القوام.
-يُعاد الخليط إلى القدر ويُتبل بالملح حسب الذوق.
-التقديم تُقدم الكوارع ساخنة مع الأرز الأبيض أو الفتة بالثوم والخل.