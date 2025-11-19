قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل شوربة الكوارع .

طريقة عمل شوربة الكوارع

المقادير :

-2 كوارع (مقطعة ومنظفة جيدًا).

-2 بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

-2 حبة طماطم.

-2 ورق غار.

-4 حبات هيل.

-1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.

-ملح حسب الرغبة.

-عصير ليمون وخل للتنظيف.

-ماء كافٍ للسلق.

-2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.

-1 ملعقة كبيرة دقيق (اختياري لتكثيف المرق).

طريقة عمل شوربة الكوارع ..

-تنظيف الكوارع تُغسل الكوارع جيدًا بالماء والخل والليمون والملح ، ثم تُشطف عدة مرات حتى تزول أي رائحة.

-السلق الأول توضع الكوارع في قدر كبير مع ماء يغلي لمدة 10 دقائق، ثم تُصفى ويُتخلص من الماء لإزالة الشوائب.

-السلق الثاني تُعاد الكوارع إلى القدر مع ماء نظيف مغلي، وتُضاف البصل، الطماطم، ورق الغار، الهيل، والفلفل الأسود.

-تُترك على نار هادئة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تنضج تمامًا ويصبح اللحم طريًا.

-تحضير المرق بعد النضج، يُمكن تحمير ملعقة دقيق في السمن، ثم يُضاف إليها كوب من مرق الكوارع لتكثيف القوام.

-يُعاد الخليط إلى القدر ويُتبل بالملح حسب الذوق.

-التقديم تُقدم الكوارع ساخنة مع الأرز الأبيض أو الفتة بالثوم والخل.