النيجيرية تشياماكا نادوزي تحصد جائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2025

توجت النيجيرية تشياماكا نادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضور كبير من نجوم القارة السمراء وأيقوناتها في عالم كرة القدم.

أجواء احتفالية وحضور مصري بارز

شهد الحفل حضور عدد من رموز اللعبة في أفريقيا، من بينهم النجم المصري محمود عبدالرازق “شيكابالا”، إلى جانب عدد من الأساطير الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الكرة الأفريقية.

وبحسب ما أعلنه الكاف، أدار فقرات الحفل هذا العام الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والكوميدي المغربي وُلاس، فيما استمتع الحضور بعروض موسيقية متنوعة من الفنانة المغربية دعاء لحياوي، والفنان الكونغولي أوييلو لونجومبا، والموسيقي الغاني فوز (DJ).

الجوائز الرئيسية لحفل الكاف 2025

شهد الحفل الإعلان عن مجموعة كبيرة من الجوائز لأبرز نجوم ونجاحات العام، أبرزها:

أفضل لاعب أفريقي

أفضل لاعبة أفريقية

أفضل حارس وحارسة مرمى

أفضل لاعب داخل أفريقيا

أفضل مدرب رجال

أفضل لاعب ولاعبة شابة

أفضل نادٍ رجال

أفضل منتخب رجال وسيدات

جائزة هدف العام

في المقابل، تأجل إعلان جوائز دوري أبطال أفريقيا للسيدات نظراً لاستمرار البطولة في مصر.

المنافسة على الجوائز: صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب

تترقب القارة السمراء الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، حيث تضم القائمة النهائية:

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

(مصر – ليفربول) أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

(المغرب – باريس سان جيرمان) فيكتور أوسيمين (نيجيريا – جالاتا سراي)

كما ينافس نادي بيراميدز المصري على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، إلى جانب:

نهضة بركان المغربي

صن داونز الجنوب أفريقي

ويُنافس من بيراميدز كل من محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، بجانب المغربي أسامة المليوي.

جائزة أفضل حارس مرمى (رجال): غياب الشناوي وحضور مغربي قوي

تضم القائمة النهائية:

ياسين بونو (الهلال – المغرب)

(الهلال – المغرب) منير المحمدي (نهضة بركان – المغرب)

(نهضة بركان – المغرب) رونواين ويليامز (صن داونز – جنوب أفريقيا)

وشهدت القائمة استبعاد أحمد الشناوي رغم تتويجه مع بيراميدز بثلاث بطولات هذا العام.

جائزة أفضل لاعبة على مستوى السيدات

تتنافس على الجائزة:

غزلان الشباك (المغرب – الهلال)

سناء مسعودي (المغرب – الجيش الملكي)

راشدات أجيباد (نيجيريا – باريس سان جيرمان)

فيما حصلت تشياماكا نادوزي على جائزة أفضل حارسة مرمى متفوقة على:

أنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا)

خديجة الرميشي (المغرب)

أفضل مدرب رجال: الركراكي ووهبي وروبيستا في صراع ثلاثي

يتنافس على الجائزة:

وليد الركراكي (منتخب المغرب)

محمد وهبي (منتخب المغرب للشباب U20)

روبيستا (الرأس الأخضر)

وغاب عن القائمة:

حسام حسن (منتخب مصر)

كرونسلاف يورتشيتش (بيراميدز)

جوائز فئة الشباب

أفضل لاعبة شابة (سيدات)

ضحى المدني (المغرب)

أدجي ندياي (السنغال)

شاكيرات موشود (نيجيريا)

أفضل لاعب شاب (رجال)

عبد الله وزان (المغرب – أياكس)

عثمان ماعمة (المغرب – واتفورد)

تايلون سميث (جنوب أفريقيا – كوينز بارك رينجرز)

أفضل منتخب وطني

رجال

المغرب

المغرب U20

الرأس الأخضر

سيدات

المغرب

غانا

نيجيريا

جائزة هدف العام: حضور مغربي لافت

شهدت القائمة النهائية وجود ثلاثة أهداف مغربية: