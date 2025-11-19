خصومات تصل إلى 90%.. متى تبدأ تخفيضات البلاك فرايدي Black Friday ؟

تخفيضات البلاك فرايداي .. هي أكثر ما يشغل بال المواطنون حاليا خلال شهر نوفمبر، حيث يستعد الجميع للتسوق وشراء ما يحتاجون له خلال الجمعة السوداء الشهيرة بـ البلاك فرايدي ، والتي تشهد تخفيضات كبيرة بنسب تصل إلى 90% في المتاجر والمحلات على مستوى العالم.

ويعتبر يوم البلاك فرايداي فرصة لشراء السلع والمنتجات والملابس والكثير من احتياجات الفرد بتخفيضات هائلة في هذا اليوم تحديدا من كل عام، حيث يبدأ الاستعداد لهذا اليوم من أول نوفمبر وحتى يوم البلاك فرايداي.

تخفيضات البلاك فرايداي

موعد البلاك فرايدي2025

يأتي موعد الجمعة السوداء Black Friday يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وهو اليوم التالي لعيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.



ما هو البلاك فرايداي Black friday؟

هو يوم تخفيضات سنوي ويكون موعده في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام، وتعتبره الشركات والتجار فرصة لتحقيق أكبر حجم مبيعات خلال العام.

وتعمل المتاجر خلال هذا اليوم، على جذب المستهلكين بعروض ضخمة قد تمتد لأيام أو أسابيع؛ مما يجعل الفترة بأكملها موسما كاملاً للتسوق.

متى تبدأ عروض البلاك فرايداي؟

من المقرر أن تبدأ عروض البلاك فرايداي، أو ما يطلق عليه أيضا «الجمعة البيضاء»، يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، والتي توافق هذا العام 28-11-2025 ، أي الجمعة بعد المقبلة.

عروض البلاك فرايداي

قصة البلاك فرايدي الأصلية

مصطلح البلاك فرايداي أو بالعربية الجمعة السوداء بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كان أول استخدام له في مدينة فيلادلفيا، حيث استخدمه رجال الشرطة لوصف حالة الزحام والفوضى التي حدثت بعد عيد الشكر Thanksgiving، عندما خرج الناس بأعداد كبيرة للتسوق استعدادًا لأعياد الميلاد.

وأدى الازدحام الكبير في حوادث كثيرة، وضغط على المرور، ولذلك تم تسميتها بـ الجمعة السوداء ؛ بسبب المعاناة التي تعرض عاشها رجال الشرطة في ذلك اليوم، لكن بعد فترة، بدأت المتاجر تستخدم المصطلح بشكل إيجابي؛ لأن هذا اليوم كان بمثابة تحوّل مالي كبير، إذ تتحول حسابات المتاجر من الخسارة (اللون الأحمر في الدفاتر المحاسبية) إلى الربح (اللون الأسود)، ومن هنا أصبح الأسود يعني الربح وليس الكآبة.



انطلاق البلاك فرايدي في العالم

ومع مرور السنوات وتطور التجارة الإلكترونية وانتشار الإنترنت على مستوى العالم؛ انتقل مفهوم الجمعة السوداء أو البلاك فرايداي إلى دول أخرى، وأصبح يوم تخفيضات عالمية يشارك فيه ملايين الناس حول العالم.

تخفيضات الجمعة البيضاء

زيادة أرباح المحلات

وفي تفسير آخر حول قصة الجمعة السوداء Black Friday ؛ يشير الاسم إلى انتقال المتاجر من الخسارة "اللون الأحمر" إلى الربح "اللون الأسود" بفضل الارتفاع الكبير في حجم المبيعات، وهو ما جعل اليوم يرتبط في الذاكرة التجارية بالانتعاش الاقتصادي، وعادة ما يكون الجمعة الأخيرة في نوفمبر بعد عيد الشكر الأمريكي.

حماية المستهلك يتصدى للتخفيضات الوهمية

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يكثف من جهوده خلال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء» التي يشهدها شهر نوفمبر من كل عام؛ بهدف ضمان حصول المستهلك على تخفيضات حقيقية وليست وهمية.

وأوضح أن موسم التخفيضات يمثل قيمة مضافة للمستهلك؛ من خلال الحصول على السلع بأسعار تنافسية، كما يتيح للتجار تصريف المخزون وزيادة حجم المنافسة في السوق، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

عروض البلاك فرايداي

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطة الجهاز تقوم على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقابة الميدانية على الأسواق التقليدية، والثاني يخص متابعة المنصات الإلكترونية وصفحات البيع عبر الإنترنت؛ في ظل تزايد الشكاوى من الممارسات الخاطئة في التجارة الإلكترونية، مثل بيع منتجات غير مطابقة أو غير حقيقية.

عروض مضللة في الجمعة البيضاء

وأشار إلى أن بعض الصفحات غير الموثوقة تشارك في موسم «الجمعة البيضاء» بعروض مضللة تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، موضحًا أن الجهاز يتحقق من صحة التخفيضات من خلال مراجعة فواتير الشراء السابقة لدى التاجر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر؛ للتأكد مما إذا كان السعر قد رُفِع عمدًا قبل خفضه، وهو ما يُعد إعلانًا مضللًا وسلوكًا خادعًا يعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

رقم الإبلاغ عن العروض الوهمية في الجمعة البيضاء

وأكد أهمية وعي المستهلك، داعيًا المواطنين إلى مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ قبل الشراء، وإبلاغ الجهاز في حال رصد أي ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، والذي يتيح تقديم الشكاوى على مدار الساعة.