حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤالٍ يقول فيه السائل: "مع بداية شهر نوفمبر من كل عام تنتشر مصطلحات مثل الجمعة البيضاء أو السوداء أو الصفراء، والتي تُعلن من خلالها المحلات التجارية عن تخفيضات على السلع، فما حكم إطلاق هذه الألوان على يوم الجمعة؟".

أمين الإفتاء: الجمعة يوم خير وبركة ورحمة وجعل فيه ساعة استجابة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن يوم الجمعة يوم مبارك لا يجوز وصفه بأوصاف منفّرة مثل "الجمعة السوداء"، مؤكدًا أن الجمعة يوم خير وبركة ورحمة، وقد عظّمه الله في كتابه وجعل فيه ساعة استجابة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأفضل أن يُطلق على هذا اليوم أوصاف طيبة مثل "الجمعة المباركة" أو "الجمعة البيضاء" أو "الجمعة الطيبة"، لما تحمله من معانٍ محببة إلى النفس وتبعث على التفاؤل والسكينة، بخلاف الألفاظ التي توحي بالسوء أو الكآبة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الناس يبررون استخدام تعبير "الجمعة السوداء" بكونه مصطلحًا عالميًا قادمًا من الغرب، لكن ذلك لا يبرر استعماله في ثقافتنا الإسلامية، لأن الأسماء والمعاني لها أثر في النفوس، ولا ينبغي للمسلم أن يردد ما لا يليق دون وعي أو تدبر.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الأولى أن نكون نحن أصحاب المبادرة في إطلاق المصطلحات التي تتوافق مع قيمنا وديننا، بدلًا من التقليد الأعمى لما يقوله الآخرون، مضيفًا: "ليس ضروريًا أن نمشي وراء الناس في كل ما يقولون، حتى إذا دخلوا جحر ضبٍّ دخلناه معهم"، في إشارة إلى وجوب التميّز في الوعي والمفاهيم.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن الأصل في تسمية الأشياء أن تكون بما يليق بشرفها ومكانتها، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، فينبغي أن يظل اسمه مقرونًا بالنور والبركة والفضل لا بالسواد أو التشاؤم.