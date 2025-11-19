قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

داعية يحذر من القنوط واليأس من كبائر الذنوب ويكشف طريقة علاجها

القنوط واليأس
القنوط واليأس
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، إن علماء الإسلام اعتبروا القنوط أو اليأس من كبائر الذنوب، لأنه يقلل من مقام الألوهية ويكذب صفات الله سبحانه وتعالى، كما وردت على لسان الأنبياء والرسل بأن الله غفار الذنوب وأرحم الراحمين.

وأوضح في لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن أحد أسباب اليأس هو عدم تعلق القلب بالحق سبحانه وتعالى، إذ يظن الإنسان أن ما يدخله الجنة أو يمنعه من النار هو عمله وحده، ولكن المؤمن يدرك أن توفيق الله هو السبب الحقيقي لكل عمل صالح.

وأشار الشيخ مصطفى إلى أن من أسباب القنوط أيضاً قلة الصبر، فعندما يدعو الإنسان الله بحاجته وتأخر الاستجابة، قد يصاب قلبه باليأس ويبدأ في الاعتراض على القضاء والقدر، مؤكداً قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل»، حيث فسّر الصحابة الاستعجال بأنه الشعور بأن الدعاء لم يُستجب رغم تكراره.

وأضاف الشيخ مصطفى مثالاً عملياً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل المسجد ووجد أحد الأنصار، أبو إمامة، مهموماً بالديون، فوجه له النبي كلمات الاستعاذة التي أزلت همه وقضت دَينه، موضحاً أن الحديث يبيّن صفات القوة الإيمانية للمؤمن، كما يشير إلى صفات الشخصية السلبية مثل الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين، وما تمثله من موانع للسعادة والطموح والكرامة والمبادرة.

وأوضح الداعية أن علاج اليأس يتمثل في معرفة أسماء الله وصفاته، وفهمها حق المعرفة، مشيراً إلى قوله تعالى في سورة الزمر: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعاً»، مؤكداً أن الله يبيّن في هذه الآية رحمته لكل من تمادى في المعصية والظلم، ويدعوهم للتوبة والرجوع إليه قبل فوات الأوان.

وأضاف أن القنوط يتلاشى حين يعلم الإنسان أن الله لا يحده شيء في مغفرته، كما جاء في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك»، موضحاً أن المغفرة تشمل جميع الذنوب مهما عظمت.

وأكد الشيخ مصطفى على أن الاستمرار في الطاعة والتعلق بالله، والصبر على البلاء، والتضرع إليه بالعبادات والأذكار، كلها وسائل لمنع القنوط واليأس، وتحقيق الطمأنينة النفسية، وبناء شخصية مؤمنة قوية قادرة على مواجهة صعوبات الحياة.


 

أسباب اليأس داعية الإسلامي القنوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد