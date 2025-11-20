ناني سعد الدين تكشف عن دورها كأم وعمة بعد فقدان أشقائها

أكدت الفنانة ناني سعد الدين أنها تقوم بدور الأم والعمة في آن واحد بعد وفاة عدد من أفراد أسرتها، مشيرة إلى أنها تتولى رعاية تسعة أطفال من إخوتها.



وقالت ناني، خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»: «أنا أم لتسع أطفال ولاد إخواتي، أنا عمة وأم، أخويا محي اتوفى، ومحمد توفى، وهيام توفت، فهم دول عيالي».



وأضافت أن أخاها محي توفى نتيجة إصابته بسرطان الرئة، بينما الآخر تعرض للشلل وتوفي لاحقًا، لافتة إلى أن هذه الخسارة شكلت تحديًا كبيرًا في حياتها الشخصية، وجعلتها تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه أطفال أسرتها.



واسترسلت: “أنا مش مبسوطة، مفيش حد مقدرني، هما مش ناسيني، هم عارفيني، ولو في دور شبه ناني هيجيبوني، بس لم يصبح هناك تقدير”.