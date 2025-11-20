آباء بلا رحمة.. كيف انتهت حياة الطفلة نعمة على يد والدها في رشيد؟

خيّم الحزن على أهالي مدينة رشيد الذين لم يستوعبوا حتى الآن كيف انتهت حياة طفلة بريئة بهذه الطريقة البشعة على يد من كان سبب وجودها في الحياة.

نعمة طفلة لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها تُفارق الحياة داخل منزلها، ليس بسبب مرض أو حادث، ولكن نتيجة اعتداء عنيف من والدها.

كانت نعمة إسلام، ابنة الـ 14 عامًا، قد نُقلت إلى مستشفى رشيد العام جثة هامدة ، وبها آثار كدمات وسحجات كشفت حجم القسوة التي تعرضت لها.

خلافات أسرية

وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ من المستشفى وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء الحادث والدها إسلام رمضان، المقيم بشارع مسجد الصمادي برشيد، والذي دخل في خلافات أسرية تطورت إلى اعتداء قاسٍ على ابنته .

تحرير محضر رسمي بالواقعة

وقام المتهم باستخدم وفق التحريات ألواح السرير في ضربها، في لحظات تجرد فيها من كل مشاعر الأبوة والرحمة، لتنتهي حياة الفتاة فورًا.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط الأب المتهم ، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة ، لكشف ملابسات الحادث .