قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهاز تنمية البحيرات: الطبيب البيطري حارس الأمن الغذائي للبلاد

الدكتور صلاح الدين مصيلحي
الدكتور صلاح الدين مصيلحي
الديب أبوعلي

أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه الطبيب البيطرى في مصر والعالم أجمع، مشيرا إلى أن مهامه تتجاوز المفهوم الشائع المقتصر على علاج أمراض الحيوان.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر "منظومة الطب البيطري والمجلس الصحي، تحت شعار: رؤية مشتركة لتطوير الممارسات المهنية وحماية صحة الإنسان"، والذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد لطيف.

وقال الدكتور مصيلحي، إن الدور الذي نراه للطبيب البيطري كمعالج للحيوانات والدواجن والأسماك هو في الحقيقة جزء من حقيقة أكبر وأشمل، مشيرا إلى أن "الطبيب البيطري هو المسؤول مسؤولية تامة عن حماية ثرواتنا الحيوانية والسمكية والداجنة من كافة الأمراض، سواء كانت معدية، غير معدية، وبائية، مستوطنة، أو حتى تلك العابرة للحدود والوافدة إلينا".

وأضاف: "لهذا السبب، فإن أهمية الطبيب البيطري كبيرة جدا، فهو بمثابة حارس أمين على حدود الدولة من خلال دوره في الحجر البيطري، الذي يمثل خط الدفاع الأول لحماية ثرواتنا من الأمراض القادمة من الخارج".

كما شدد الدكتور مصيلحي على الدور الجوهري للطبيب البيطري في تحقيق الأمن الغذائي، ليس فقط في مصر بل في كافة دول العالم، منوها إلى أن "الطبيب البيطري لا يحمي الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فحسب - بل يمتد دوره ليحافظ بشكل مباشر على صحة المستهلك والإنسان.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال عمليات الكشف الحيوي على اللحوم في المجازر، وضمان صحة وسلامة الغذاء، ومراقبة المضافات الغذائية، والكشف عن السموم والملوثات، بالإضافة إلى الإشراف على الأسواق وأماكن تداول الغذاء".

وتطرق رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات إلى المسؤولية الكبرى الأخرى التي تقع على عاتق الطبيب البيطري، وهي "الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة"، مؤكدا أنه من خلال حمايته للحيوان، يساهم الطبيب البيطري في "حماية الإنسان من أكثر من 150 مرضا مشتركا، مثل السعار والبروسيلا وإنفلونزا الطيور".

وفيما يخص قطاع الثروة السمكية، قال الدكتور مصيلحي: "بصفتي رئيسا لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أؤكد أن الطبيب البيطري يلعب دورا أساسيا في التنمية المستدامة والإنتاج الأمثل للثروة السمكية، وهو ما ساهم في وضع مصر في مقدمة الدول عالميا في مجال الاستزراع السمكي.

وأوضح أن "الطبيب البيطري هو المسؤول عن الصحة السمكية، وتطبيق معايير الأمن البيولوجي في المزارع، وضمان جودة وسلامة الأعلاف والأسماك وصولا إلى المستهلك، ومتابعة كافة المراحل من قبل الحصاد إلى ما بعده".

وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنظومة "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة لوضع الأسس والقواعد التي سيعمل من خلالها المركز الطبي المصري، عبر التعاون بين الجهات المعنية ونشر الوعي في المجتمع.

جهاز حماية وتنمية البحيرات الدكتور صلاح الدين مصيلحي الثروة السمكية الطبيب البيطرى منظومة الطب البيطري النقابة العامة للأطباء البيطريين المجلس الصحي المصري الاستزراع السمكي الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز الطبي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد