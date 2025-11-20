القصير يحسم الجدل: محمد سليم لا يمثل «الجبهة الوطنية» في أسوان

نفى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ما تردد ونشر مؤخرا عن تقديم المرشح محمد سليم استقالته من منصب أمين حزب الجبهة بمحافظة أسوان.

القصير : سليم ليس مرشحا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينا لأسوان

وأكد القصير أن سليم ليس مرشحا عن الحزب في كوم أمبو ، ولا يوجد أي مرشحين للحزب في تلك الدائرة المشكورة .

