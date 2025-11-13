قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا
قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
جحيم الفاشر .. 770 كيلومتر خوف يلاحق الفارين من المحرقة السودانية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق
اعترافات صادمة في قضية رشوة الضرائب.. وسيط يقر بتسليم حقيبة أموال لمسؤولين لإنهاء ملفات ضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يساهم حزب الجبهة الوطنية في عمل توازن للحياة السياسية؟ تفاصيل

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
محمد شحتة

الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى مزيد من الزخم، والتعددية الحزبية ترفع من كفاءة الحياة الحزبية والسياسية، ووجود حزب الجبهة الوطنية هدفه تحريك للحياة الحزبية والسياسية وبعد تأسيس حزب الجبهة كان هناك نوع من الزخم وهذا لا يقلل من جهد زملائنا في الأحزاب الأخرى.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات السيد القصير، أمين عام حزب الجهبة الوطنية، عن مشاركة الحزب في الحياة الحزبية والسياسية والانتخابات البرلمانية.

حزب لا موالاة ولا معارضة

في البداية، قال السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، إننا حزب لا موالاة ولا معارضة، ندعم الدولة المصرية والمواطن والقيادة السياسية.

وأضاف السيد القصير، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، حزب الجبهة الوطنية يراقب الحكومة ويتابع الأثر للقراءات، فعندما يكون هناك قرار لا يتفق مع مصلحة الوطن والمواطن نعترض عليه ونقدم الحلول القابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن الحلول القابلة للتطبيق يكون من قيادات ذوي خبرة داخل الحزب، حتى تستخدم الأدوات البرلمانية وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأكد أن كوادر حزب الجبهة الوطنية سيقدروا على صناعة الفارق وتقديم الدعم والمساعدة للنواب حتى يتحدثوا في مجلس النواب بصورة واقعية.

وأوضح أننا هدفنا المشاركة لا المغالبة، بالعبرة ليست بالأعداد ولكن بالكفاءة، واخترنا مرشحينا وفقا لمعايير النزاهة والشعبية.

الفرق بين عمل الوزير والسياسي

كما أجاب السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، على سؤال الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي وجهه إليه قائلا: ايه الفرق بين منصب الوزير ومنصب السياسي؟

وقال السيد القصير، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن كل مرحلة لها متطلباتها ولابد معايشة الوضع القائم، فأي إنسان يخلص في عمله ويتعامل بشرف ويدرس وضعه صح لابد النتائج تكون كويسة.

وتابع: لما كنا في القطاع المصرفي تميزنا وشاركنا في إعادة هيكلة البنوك ووضع استراتيجيات جديدة، بعدما انتقلنا إلى وزارة الزراعة فهذه المهمة كانت محتاجة النظر إلى هذه الوزارة بشكل اقتصادي، ودخلنا في ملفات كثيرة مرتبطة بالأمن الغذائي وغيرها.

وأشار إلى أنه يجب دراسة الوضع الحالي وأبعاد المشاكل وكيفية تقديم الحلول لأن المعارضة سهلة والصعب هو تقديم حلول وأفكار وتكون هذه الحلول والأفكار قابلة للتطبيق وتتفق مع المعطيات المتاحة.

وأضاف أننا لما انتقلنا إلى العمل السياسي والذي له أسلوب آخر مختلف تماما، فالعمل التنفيذي تتعامل من موقف مسئول رسمي تتحمل المسئولية، والعمل السياسي تنتقل إلى الدور الرقابي والتشريعي، والنزول إلى الشارع والتفاعل مع كل فئات المجتمع لتأسيس حزب من نبض الشارع.

وأكد أن الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى مزيد من الزخم،والتعددية الحزبية ترفع من كفاءة الحياة الحزبية والسياسية، ووجودنا هدفه تحريك للحياة الحزبية والسياسية وبعد تأسيس حزب الجبهة كان هناك نوع من الزخم وهذا لا يقلل من جهد زملائنا في الأحزاب الأخرى.

وأوضح أن المنافسة بين الأحزاب تكون على مشروع وطن ودعم مصر، فالدولة المصرية فوق كل اعتبار، فنحن نتنافس على خدمة الوطن وليس على المقاعد والمناصب.

المشاركة في انتخابات مجلس النواب

وقال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إن لدينا 43 مرشح في القائمة الوطنية و45 مرشح على المقاعد الفردية ولدينا قيادات محترمة اعتذرت عن خوض الانتخابات، منوها أن جميع المحافظات ممثلة لدينا سواء في المقاعد الفردية أو القائمة.

وأضاف القصير، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن العمل الحزبي ليس بالضرورة أن تكون نائب ولكن أن تكون في العضوية والأمانات وتقدم أعمال وخطط ومقترحات، وأقول للناخبين "اختاروا المرشح الذي له تاريخ وخبرة ونجاحاته في تحقيق الإنجازات وكذلك المرشح الذي له حزب قوي يدعمه في طلبات الإحاطة والموضوعات التي يناقشها في مجلس النواب.

نأمل في تقديم نموذج يتكاتف مع الأحزاب الأخرى لأن التحديات كثيرة، والدولة مفتوحة للجميع، ونقدم شكر كبير لوزارة الداخلية لتأمين لجان الانتخابات وتأمين مؤتمرات المرشحين والأحزاب.

شئ طبيعي حدوث مناوشات ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة أو التأثير على العملية الانتخابية، لأن كل مرشح له مؤيديه ومحبيه وأنصاره، ولذلك فتحت الهيئة الوطنية باب تقديم الطعون في حالة وجود خروقات أثناء الانتخابات

أقول للمواطنين بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات للمساهمة في بناء البلد وصناعة المستقبل وعلينا جميعا المساهمة ونتحلى بالإيجابية ونتخلى عن السلبية.

حزب الجبهة الوطنية الأحزاب انتخابات مجلس النواب الانتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا: مباراة كتالونيا وفلسطين رسالة تضامن وتكريم لأرواح الرياضيين في غزة

منتخب مصر

بحضور أبو ريدة وطارق أبو العينين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان غدا

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

جوارديولا يوجه رسالة خاصة قبل مباراة فلسطين وكتالونيا

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد