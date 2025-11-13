كيف يساهم حزب الجبهة الوطنية في عمل توازن للحياة السياسية؟ تفاصيل

الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى مزيد من الزخم، والتعددية الحزبية ترفع من كفاءة الحياة الحزبية والسياسية، ووجود حزب الجبهة الوطنية هدفه تحريك للحياة الحزبية والسياسية وبعد تأسيس حزب الجبهة كان هناك نوع من الزخم وهذا لا يقلل من جهد زملائنا في الأحزاب الأخرى.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات السيد القصير، أمين عام حزب الجهبة الوطنية، عن مشاركة الحزب في الحياة الحزبية والسياسية والانتخابات البرلمانية.

حزب لا موالاة ولا معارضة

في البداية، قال السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، إننا حزب لا موالاة ولا معارضة، ندعم الدولة المصرية والمواطن والقيادة السياسية.

وأضاف السيد القصير، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، حزب الجبهة الوطنية يراقب الحكومة ويتابع الأثر للقراءات، فعندما يكون هناك قرار لا يتفق مع مصلحة الوطن والمواطن نعترض عليه ونقدم الحلول القابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن الحلول القابلة للتطبيق يكون من قيادات ذوي خبرة داخل الحزب، حتى تستخدم الأدوات البرلمانية وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأكد أن كوادر حزب الجبهة الوطنية سيقدروا على صناعة الفارق وتقديم الدعم والمساعدة للنواب حتى يتحدثوا في مجلس النواب بصورة واقعية.

وأوضح أننا هدفنا المشاركة لا المغالبة، بالعبرة ليست بالأعداد ولكن بالكفاءة، واخترنا مرشحينا وفقا لمعايير النزاهة والشعبية.

الفرق بين عمل الوزير والسياسي



كما أجاب السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، على سؤال الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي وجهه إليه قائلا: ايه الفرق بين منصب الوزير ومنصب السياسي؟

وقال السيد القصير، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن كل مرحلة لها متطلباتها ولابد معايشة الوضع القائم، فأي إنسان يخلص في عمله ويتعامل بشرف ويدرس وضعه صح لابد النتائج تكون كويسة.

وتابع: لما كنا في القطاع المصرفي تميزنا وشاركنا في إعادة هيكلة البنوك ووضع استراتيجيات جديدة، بعدما انتقلنا إلى وزارة الزراعة فهذه المهمة كانت محتاجة النظر إلى هذه الوزارة بشكل اقتصادي، ودخلنا في ملفات كثيرة مرتبطة بالأمن الغذائي وغيرها.

وأشار إلى أنه يجب دراسة الوضع الحالي وأبعاد المشاكل وكيفية تقديم الحلول لأن المعارضة سهلة والصعب هو تقديم حلول وأفكار وتكون هذه الحلول والأفكار قابلة للتطبيق وتتفق مع المعطيات المتاحة.

وأضاف أننا لما انتقلنا إلى العمل السياسي والذي له أسلوب آخر مختلف تماما، فالعمل التنفيذي تتعامل من موقف مسئول رسمي تتحمل المسئولية، والعمل السياسي تنتقل إلى الدور الرقابي والتشريعي، والنزول إلى الشارع والتفاعل مع كل فئات المجتمع لتأسيس حزب من نبض الشارع.

وأكد أن الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى مزيد من الزخم،والتعددية الحزبية ترفع من كفاءة الحياة الحزبية والسياسية، ووجودنا هدفه تحريك للحياة الحزبية والسياسية وبعد تأسيس حزب الجبهة كان هناك نوع من الزخم وهذا لا يقلل من جهد زملائنا في الأحزاب الأخرى.

وأوضح أن المنافسة بين الأحزاب تكون على مشروع وطن ودعم مصر، فالدولة المصرية فوق كل اعتبار، فنحن نتنافس على خدمة الوطن وليس على المقاعد والمناصب.

المشاركة في انتخابات مجلس النواب

وقال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إن لدينا 43 مرشح في القائمة الوطنية و45 مرشح على المقاعد الفردية ولدينا قيادات محترمة اعتذرت عن خوض الانتخابات، منوها أن جميع المحافظات ممثلة لدينا سواء في المقاعد الفردية أو القائمة.

وأضاف القصير، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن العمل الحزبي ليس بالضرورة أن تكون نائب ولكن أن تكون في العضوية والأمانات وتقدم أعمال وخطط ومقترحات، وأقول للناخبين "اختاروا المرشح الذي له تاريخ وخبرة ونجاحاته في تحقيق الإنجازات وكذلك المرشح الذي له حزب قوي يدعمه في طلبات الإحاطة والموضوعات التي يناقشها في مجلس النواب.

نأمل في تقديم نموذج يتكاتف مع الأحزاب الأخرى لأن التحديات كثيرة، والدولة مفتوحة للجميع، ونقدم شكر كبير لوزارة الداخلية لتأمين لجان الانتخابات وتأمين مؤتمرات المرشحين والأحزاب.

شئ طبيعي حدوث مناوشات ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة أو التأثير على العملية الانتخابية، لأن كل مرشح له مؤيديه ومحبيه وأنصاره، ولذلك فتحت الهيئة الوطنية باب تقديم الطعون في حالة وجود خروقات أثناء الانتخابات

أقول للمواطنين بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات للمساهمة في بناء البلد وصناعة المستقبل وعلينا جميعا المساهمة ونتحلى بالإيجابية ونتخلى عن السلبية.