قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الجبهة الوطنية" يؤكد نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
أ ش أ

 أكدت غرفة عمليات حزب "الجبهة الوطنية"، أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب خلال المرحلة الاولي سارت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام من الناخبين والمرشحين، وحرص كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على خروج هذا الاستحقاق الدستوري بالصورة التي تليق بمكانة الدولة المصرية. 

وأشار بيان للغرفة - عقب غلق باب التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب - إلى أن الانتخابات تمت في ظل مناخ من النزاهة والشفافية الكاملة، وبمشاركة واسعة من المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في مناخ ديمقراطي راقٍ.

وأشاد حزب الجبهة الوطنية، بمشاركة الشعب المصري الكبيرة في الاستحقاق الدستوري، وأن المصريين سطروا ملحمة وطنية، مشيدا بتكامل وتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، الذين قاموا بدور وطني مشرف لضمان انضباط العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس صورة الدولة المصرية القوية والمؤسسية التي تعمل بروح واحدة لإنجاح التجربة الديمقراطية.

كما وجه الحزب، خالص الشكر والتقدير إلى قياداته وأعضائه والعاملين في مختلف الأمانات النوعية والتنظيمية، لما بذلوه من جهد كبير في متابعة سير العملية الانتخابية ودعم مرشحي الحزب على مستوى الجمهورية، متمنيًا التوفيق لجميع مرشحيه في نتائج الانتخابات المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن غرفة العمليات المركزية انعقدت بشكل مستمر منذ انطلاق التصويت، برئاسة السيد القصير، الأمين العام للحزب، وشارك فيها كل من النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، والكابتن طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة، والنائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، أمين الأمانة السياسية.

وأشاد القصير، بالمشاركة الواسعة من جميع فئات الشعب المصري في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الشباب وكبار السن يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة، فيما كانت المرأة المصرية كعادتها حاضرة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري. وأشار إلى أن إشادة المراقبين المحليين والدوليين بسير العملية الانتخابية تؤكد نزاهتها وشفافيتها.

وكان الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تفقد أعمال الغرفة للوقوف على سير المتابعة الميدانية والتنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات، مؤكدًا أن ما جرى خلال يومي الاقتراع يمثل نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية، ويعكس حرص الجميع على ترسيخ دعائم الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.

الجبهة الوطنية مجلس النواب الناخبين غرفة عمليات الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي سليم

مي سليم تطرح أغنية تراكمات على يوتيوب

مي عز الدين و زوجها و أحمد السعدني

أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بزواجها

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد