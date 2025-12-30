برلماني: مستشفى جامعة الجيزة الجديدة تعزز التنمية المستدامة وتدعم المنظومة الصحية

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز البُعد الطبي التقليدي، ليصبح نموذجًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في بناء صروح قادرة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم المجتمع في كافة مجالاته.

ونوه بأن المستشفى الجديدة تعد مثالًا حيًا على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أظهرت هذه المبادرة قدرة المؤسسات الخاصة على المساهمة بفعالية في مشاريع وطنية ضخمة، مع ضمان استفادة المواطنين من أحدث الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز العدالة المجتمعية.

وأوضح عضو الهيئة العليا للوفد أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المستشفى أكدت التزام الدولة بالارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم معًا، مشيدًا بالتركيز على دمج القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح للمواطن تلقي العلاج في أي منشأة عالية الجودة دون أي عبء مالي.

وأوضح أن مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح المستشفى تعكس الاهتمام المباشر من القيادة السياسية بمشروعات الصحة والتعليم، وتبعث برسالة واضحة للمواطن بأن الدولة حريصة على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد في كلمته على أن الهدف من هذه المشروعات ليس تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل خلق منظومة متكاملة تربط التعليم الطبي بالتدريب العملي، وتعزز من كفاءة الأطباء والخدمات الصحية، وهو ما سيُسهم في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، ويرفع من قدرة مصر على الاستفادة من كل الموارد المتاحة للارتقاء بالقطاع الصحي.