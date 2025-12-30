قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
برلماني: مستشفى جامعة الجيزة الجديدة تعزز التنمية المستدامة وتدعم المنظومة الصحية

فريدة محمد

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز البُعد الطبي التقليدي، ليصبح نموذجًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في بناء صروح قادرة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم المجتمع في كافة مجالاته.

ونوه بأن المستشفى الجديدة تعد مثالًا حيًا على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أظهرت هذه المبادرة قدرة المؤسسات الخاصة على المساهمة بفعالية في مشاريع وطنية ضخمة، مع ضمان استفادة المواطنين من أحدث الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز العدالة المجتمعية.

وأوضح عضو الهيئة العليا للوفد أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المستشفى أكدت التزام الدولة بالارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم معًا، مشيدًا بالتركيز على دمج القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح للمواطن تلقي العلاج في أي منشأة عالية الجودة دون أي عبء مالي.

وأوضح أن مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح المستشفى تعكس الاهتمام المباشر من القيادة السياسية بمشروعات الصحة والتعليم، وتبعث برسالة واضحة للمواطن بأن الدولة حريصة على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد في كلمته على أن الهدف من هذه المشروعات ليس تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل خلق منظومة متكاملة تربط التعليم الطبي بالتدريب العملي، وتعزز من كفاءة الأطباء والخدمات الصحية، وهو ما سيُسهم في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، ويرفع من قدرة مصر على الاستفادة من كل الموارد المتاحة للارتقاء بالقطاع الصحي.

