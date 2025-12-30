علاء عابد: جهود مصر في إحلال السلام العالمي تعكس مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري

أكد النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواصل خلال عام 2025 أداء دورها المحوري في دعم مسارات السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من ثوابتها الوطنية الراسخة التي تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وأوضح عابد أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف إحلال السلام أولوية قصوى، إدراكًا منها لتداعيات النزاعات المسلحة على أمن الشعوب واستقرار الدول، وهو ما انعكس في التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها مصر لاحتواء الأزمات ووقف إطلاق النار في مناطق التوتر، خاصة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال عضو مجلس النواب إن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهود سياسية وإنسانية متواصلة تهدف إلى وقف العدوان، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف النائب علاء عابد أن الدور المصري امتد ليشمل دعم جهود حفظ السلام في أفريقيا، والمشاركة في مبادرات الوساطة وتسوية النزاعات، بما يعكس التزام مصر بدعم استقرار القارة الأفريقية وتعزيز أمنها.

وشدد النائب علاء عابد على أن مصر تؤمن بأن السلام المستدام لا يتحقق فقط عبر وقف الصراعات، بل من خلال تحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة جذور النزاعات المرتبطة بالفقر والتهميش، مؤكدًا أن التحركات المصرية خلال عام 2025 تعكس رؤية شاملة تقوم على الربط بين السلام والتنمية.

وشدد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للسلام العالمي، وصوتًا للحكمة والحوار، بما يرسخ مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي.