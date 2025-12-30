قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
علاء عابد: جهود مصر في إحلال السلام العالمي تعكس مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري

ماجدة بدوى

أكد النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواصل خلال عام 2025 أداء دورها المحوري في دعم مسارات السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من ثوابتها الوطنية الراسخة التي تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وأوضح عابد أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف إحلال السلام أولوية قصوى، إدراكًا منها لتداعيات النزاعات المسلحة على أمن الشعوب واستقرار الدول، وهو ما انعكس في التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها مصر لاحتواء الأزمات ووقف إطلاق النار في مناطق التوتر، خاصة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال عضو مجلس النواب إن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهود سياسية وإنسانية متواصلة تهدف إلى وقف العدوان، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف النائب علاء عابد أن الدور المصري امتد ليشمل دعم جهود حفظ السلام في أفريقيا، والمشاركة في مبادرات الوساطة وتسوية النزاعات، بما يعكس التزام مصر بدعم استقرار القارة الأفريقية وتعزيز أمنها.

وشدد النائب علاء عابد على أن مصر تؤمن بأن السلام المستدام لا يتحقق فقط عبر وقف الصراعات، بل من خلال تحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة جذور النزاعات المرتبطة بالفقر والتهميش، مؤكدًا أن التحركات المصرية خلال عام 2025 تعكس رؤية شاملة تقوم على الربط بين السلام والتنمية.

وشدد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للسلام العالمي، وصوتًا للحكمة والحوار، بما يرسخ مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي.

علاء عابد مجلس النواب النواب السلام إفريقيا

