رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
توك شو

حزب الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات النواب عبر المنافسة على نحو 38 مقعدا

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يخوض المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 عبر المنافسة على نحو 38 مقعدًا، بواقع 16 مقعدًا في القوائم و22 على المقاعد الفردية في عدد كبير من محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن الحزب لم يشارك بكثافة في كل الدوائر، التزامًا بتوجهه المعلن منذ تأسيسه على يد الدكتور عاصم الجزار، بعدم السعي إلى تحقيق أغلبية في المرحلة الحالية.

وتابع أن غرفة عمليات الحزب رصدت زخمًا كبيرًا في لجان محافظات الصعيد، على عكس التوقعات، موضحًا أن دوائر مثل سوهاج وقنا وأسيوط شهدت منافسة قوية وإقبالًا لافتًا من الناخبين.

الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 النواب 2025

