حزب الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات النواب عبر المنافسة على نحو 38 مقعدا

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يخوض المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 عبر المنافسة على نحو 38 مقعدًا، بواقع 16 مقعدًا في القوائم و22 على المقاعد الفردية في عدد كبير من محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن الحزب لم يشارك بكثافة في كل الدوائر، التزامًا بتوجهه المعلن منذ تأسيسه على يد الدكتور عاصم الجزار، بعدم السعي إلى تحقيق أغلبية في المرحلة الحالية.

وتابع أن غرفة عمليات الحزب رصدت زخمًا كبيرًا في لجان محافظات الصعيد، على عكس التوقعات، موضحًا أن دوائر مثل سوهاج وقنا وأسيوط شهدت منافسة قوية وإقبالًا لافتًا من الناخبين.