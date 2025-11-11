منافسة مشتعلة في انتخابات مجلس النواب بمطروح

كشف شمس الدين العربي، مراسل قناة صدى البلد في مطروح، أن من أهم مخرجات مشهد انتخابات مجلس النواب 2025 الذي استمر على مدار يومين حالة الترابط والتلاحم والاصطفاف الوطني حول هذا الاستحقاق الدستوري والانتخابي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» وتغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن محافظة مطروح لها طابع استثنائي يحكمها العادات والتقاليد بسبب الطابع القبلي.

وأكد شمس الدين العربي، مراسل قناة صدى البلد في مطروح، أن المنافسة كانت محتمدة في مطروح والسباق الانتخابي كان على أشده وقد ظهر هذا على مدار اليوم من خلال المسيرات التي تقودها الأحزاب والمرشحين.

واختتم أنه كانت هناك حالة من التعاون بين الأحزاب في حب مصر، وتزين المشهد بحالة الانتماء الوطني بعيدًا عن المنافسات والمبارزات الانتخابية.