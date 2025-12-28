قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة عربية - أفريقية لوقف العبث بوحدة الصومال ومواجهة أطماع إسرائيل
سعر الذهب محليا بمستهل التعاملات المسائية اليوم
نهائي مبكر.. موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في أمم أفريقيا
عدم اكتمال عمومية اتحاد كرة اليد لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي
حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب
حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن مصطفى: رواتب فريق وي تساوي لاعب في الأهلي.. وبدلاء الأحمر لم يثبتوا أنفسهم

ييس توروب
ييس توروب
حسن العمدة

أبدى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، حزنه الشديد من خروج الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام المصرية للاتصالات .

وقال مصطفى، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: خروج الأهلي بالأمس حاجة تزعل والأهلي عنده لاعيبه كتير.

وأضاف: هزيمة الأهلي بتواجد هؤلاء اللاعبين شئ يدعو للحزن، وكانت فرصة للبدلاء لإثبات أنفسهم لحجز مكانة أساسية في التشكيل الأساسي للأهلي في الفترة المقبلة.

وتابع: رواتب لاعبي المصرية للاتصالات يساوي راتب لاعب واحد في النادي الأهلي الذين تواجدوا بالأمس ، ولاعبي الاهلي لم يستغلوا الفرصة.

وي المصرية للاتصالات الاهلي النادي الاهلي كاس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يعبر بلدية المحلة لـ دور الـ 16 من بطولة كأس مصر

تريزيجيه

تريزيجية: حسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي المنتخب وهو أسطورة مصرية

ييس توروب

حسن مصطفى: رواتب فريق وي تساوي لاعب في الأهلي.. وبدلاء الأحمر لم يثبتوا أنفسهم

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد