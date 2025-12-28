حسن مصطفى: رواتب فريق وي تساوي لاعب في الأهلي.. وبدلاء الأحمر لم يثبتوا أنفسهم

أبدى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، حزنه الشديد من خروج الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام المصرية للاتصالات .

وقال مصطفى، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: خروج الأهلي بالأمس حاجة تزعل والأهلي عنده لاعيبه كتير.

وأضاف: هزيمة الأهلي بتواجد هؤلاء اللاعبين شئ يدعو للحزن، وكانت فرصة للبدلاء لإثبات أنفسهم لحجز مكانة أساسية في التشكيل الأساسي للأهلي في الفترة المقبلة.

وتابع: رواتب لاعبي المصرية للاتصالات يساوي راتب لاعب واحد في النادي الأهلي الذين تواجدوا بالأمس ، ولاعبي الاهلي لم يستغلوا الفرصة.