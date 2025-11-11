الديهي: نتنياهو يواصل إشعال نيران الحروب في غزة ولبنان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إسرائيل تعلي البنيان وتشيّد الأسوار، لكنها في الوقت ذاته تهدم القيم الإنسانية وتزرع الكراهية بين الشعوب، مؤكدًا أن ما يجري من ممارسات على يد الاحتلال لن يجعل إسرائيل دولة محورية أو ذات سيادة حقيقية في المنطقة، ولن يمنحها نفوذًا أو قدرة على رسم مستقبل الشرق الأوسط.





وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إشعال نيران الحروب في غزة ولبنان، مؤكدًا أن تصريحاته الأخيرة حول استمرار المعركة في الجبهتين تعكس ذهنية الاحتلال التي لا تهدأ إلا بإشعال المزيد من الصراعات.



وشبّه إسرائيل بأنها "زائدة دودية في جسد المنطقة"، مشيرًا إلى أن من جعل هذا الجسد مريضًا هو الاحتلال نفسه بأفكاره العدوانية وسياساته التوسعية.

واختتم الديهي حديثه، قائلًا إن إسرائيل تزعم على لسان رئيس وزرائها أنها ستعيد رسم خريطة المنطقة.

وأشار الديهي إلى أن نتنياهو هو أحد "ثعبانين" الحرب في المنطقة، وأن ما تمارسه إسرائيل من "هندسة للاحتلال" من خلال إقامة الجدران والحوائط الإسمنتية في لبنان إنما يعكس كراهية عميقة للشعوب العربية في فلسطين ولبنان.

