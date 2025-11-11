قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الديهي: نتنياهو يواصل إشعال نيران الحروب في غزة ولبنان

نتنياهو
نتنياهو
محمود محسن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إسرائيل تعلي البنيان وتشيّد الأسوار، لكنها في الوقت ذاته تهدم القيم الإنسانية وتزرع الكراهية بين الشعوب، مؤكدًا أن ما يجري من ممارسات على يد الاحتلال لن يجعل إسرائيل دولة محورية أو ذات سيادة حقيقية في المنطقة، ولن يمنحها نفوذًا أو قدرة على رسم مستقبل الشرق الأوسط.
 


وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"،  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إشعال نيران الحروب في غزة ولبنان، مؤكدًا أن تصريحاته الأخيرة حول استمرار المعركة في الجبهتين تعكس ذهنية الاحتلال التي لا تهدأ إلا بإشعال المزيد من الصراعات.


وشبّه إسرائيل بأنها "زائدة دودية في جسد المنطقة"، مشيرًا إلى أن من جعل هذا الجسد مريضًا هو الاحتلال نفسه بأفكاره العدوانية وسياساته التوسعية.
واختتم الديهي حديثه، قائلًا إن إسرائيل تزعم على لسان رئيس وزرائها أنها ستعيد رسم خريطة المنطقة.

وأشار الديهي إلى أن نتنياهو هو أحد "ثعبانين" الحرب في المنطقة، وأن ما تمارسه إسرائيل من "هندسة للاحتلال" من خلال إقامة الجدران والحوائط الإسمنتية في لبنان إنما يعكس كراهية عميقة للشعوب العربية في فلسطين ولبنان.
 

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

حريق

بسبب الأشجار.. تفاصيل اندلاع حريق بالمتحف الزراعي في الدقي

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في اليوم الثاني

انتخابات

طوابير ناخبين .. إقبال كبير بمدرسة ميت شماس بالمنوات | صور

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد