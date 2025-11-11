نشأت الديهي: BBC ارتكبت انتهاكا أخلاقيا بتزوير تصريحات ترامب

علّق الإعلامي نشأت الديهي على التقرير الذي نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية تحت عنوان "بانوراما بي بي سي"، والذي كشف قيام شبكة بي بي سي بدمج مقاطع منفصلة لتكوين جملة مضللة تُظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرض على العنف.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، خلال تعليقه إن ما قامت به "بي بي سي" يُعد لعبًا في المونتاج وتغييرًا للمعنى الحقيقي، مشيرًا إلى أن التقرير أظهر الرئيس ترامب وكأنه يدعو للعنف أو يمارس التحريض، وهو ما اعتبره انتهاكًا أخلاقيًا صارخًا في العمل الإعلامي.

وأضاف أن "بي بي سي" اعتذرت عن الواقعة بعد أن كُشف الأمر، فيما طالب ترامب القناة بتعويض قدره مليون دولار، موضحًا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أنه شخصيًا تعرض لموقف مشابه حينما نُسبت إليه تصريحات غير صحيحة.

وأضاف “قالوا عني إنني صرّحت بأن إثيوبيا تأخذ المياه اللي هي عايزاها، واضطريت أطلع أوضح الحقيقة... ده مثال بسيط على حجم التزييف اللي بقينا نعيشه.”

واختتم حديثه بالتحذير من تنامي ظاهرة التزييف الإعلامي والتحوير الرقمي، مؤكدًا أن العالم اليوم "يُدار عبر شياطين الإنترنت"، في إشارة إلى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا لتشويه الحقائق وتوجيه الرأي العام بطرق غير أخلاقية.