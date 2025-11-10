انكشف السر.. مفاجأة عن حرب استخباراتية تستهدف المتحف المصري الكبير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لم يستغرب أبدا لهذه الحملات التي تحاول تشويه المتحف المصري الكبير، حملات خلال الساعات الماضية صنعوا حريق بالمتحف بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، أن هذه الصور صادرة عن لجان إلكترونية تابعة لدول وجهات استخباراتية كارهة للدولة المصرية وحاقدة على ما تحققه مصر.

وتابع: هؤلاء حاسدون لما تحققه مصر ومن الوعي الذي زاد عند الشعب المصري والمواطنين المصريين، وما تخفي صدورهم أكبر.

واستكمل: الله يرحمه الرئيس السادات قال كلمة "أنا كل مشكلة أقدر أحلها إلا الحقد مالوش حل".