نشأت الديهي يقترح تدريب الفنانين على الكلام قدام الناس.. فيديو

قدم الإعلامي نشأت الديهي، مقترح على رئيس الاكاديمية العسكرية والأكاديمية الوطنية للتدريب بعمل دورة للقوة الناعمة من الفنانين وغيرهم، قائلا "دربهم ازاي يتكلموا قدام الناس".

وقال نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، إن الفنان ياسر جلال قال إنه يعتبر نفسه سفير لبلده منوها أن هذا صحيح والقوى الناعمة لها دور في الخارج.

وأشار إلى أنه خلال الفترات الماضية ظهر أكثر من فنان في المناسبات المختلفة وخانهم التعبير في الحديث وأخطأوا في التصريحات التي أدلوا بها.

وتابع: يمكن تصميم دورة تدريبية لرجال الثقافة والفن الذين يمثلون بلدهم في الخارج والتدريب على كيفية الحديث في الأمور التاريخية وأهم المعلومات العامة لعجم الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

