أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل تسريب أمريكي لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل جديدة بشأن التسريب الذي نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، والمتعلق بخطة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، عبر إنشاء قوة دولية خاصة لإنفاذ القانون داخل القطاع.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"،  إنه بحسب ما أورده الموقع الأمريكي، فإن واشنطن أعدّت مشروع قرار سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يتضمن تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وتنظيمية داخل غزة، على أن تبدأ مهامها في يناير المقبل ولمدة عامين قابلة للتمديد.


وأوضح أن هذه القوة ليست قوة حفظ سلام تقليدية كما هو الحال في مناطق النزاعات، بل قوة إنفاذ قانون تتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة القطاع حتى نهاية عام2027، وتشمل مهامها حماية الحدود بين غزة وإسرائيل وإسرائيل ومصر، حماية المدنيين داخل القطاع، تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وضمان خلو القطاع من الأسلحة.


وأشار إلى أن التسريبات تضمنت أيضًا أن هذه القوة ستعمل تحت مظلة ما يُعرف بـ "لجنة السلام"، والتي ستكون بمثابة الذراع العسكري المنفذ لإدارة غزة بإشراف مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار ترتيبات تهدف إلى تهيئة الأجواء لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد إعادة هيكلتها.


ولفت إلى أن مصر تكثّف جهودها لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن التنسيق بين القاهرة وواشنطن قائم، ولا توجد تباينات جوهرية بين الطرفين بشأن الهدف النهائي المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وبسط نفوذ السلطة الفلسطينية على القطاع تمهيدًا لبدء مفاوضات الحل النهائي.

