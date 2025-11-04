نشأت الديهي في أول أيام افتتاح المتحف الكبير: "الزوار جاءوا يلقوا التحية على كنوزنا"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الإقبال غير المسبوق في أول أيام افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور، قائلًا "جاءوا يلقوا التحية على كنوزنا".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، "هذه الصورة الرائعة في أول أيام الافتتاح الكل يلقي التحية على رمسيس الثاني، وشوفنا رئيس وزراء هولندا وبلجيكا وزوجاتهن وهما يتجولان في أمن وأمان في ممشى مصر".



وأضاف "شوفنا ملكة الدنمارك وهي تجلس امام الأهرامات في لحظة عشق وهي تريد أن تبقى في مصر، كل الضيوف قاعدين في مصر في حالة سعادة وفرح بآثارنا والتي يوجد أكثر منها في باطن الأرض لم يكتشف بعد".



وتابع "شوفنا كذلك آثارنا في المتاحف التي لا تنضب ولا تقدر بمال أغلى من الغاز والبترول والذهب، إحنا أغنياء ولكن اللي بين ايدينا عايزين نشغله صح".



وأردف "زيارة اللي رايحين المتحف هي زيارة للتاريخ وعليك أن تفخر بحضارة بلدك والحضارة الإنسانية وتشوف عظمة أجدادك وصناعتهم".