مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري: شهدنا إقبالًا يفوق التوقعات

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير إدارة الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن يوم افتتاح المتحف للجمهور كان يومًا غير عادي في تاريخ الثقافة المصرية، مشيرا إلى أنه يمثل صفحة جديدة في كتاب الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن المتحف شهد إقبالًا يفوق التوقعات، حيث تجاوز عدد الزائرين 19 ألف زائر من مختلف الجنسيات مصريين، عرب، وأجانب في اليوم الأول فقط.

وتابع أن مشاعر الإعجاب والانبهار كانت واضحة على وجوه الزوار، قائلاً: “الناس مش راضية تخرج من المتحف من فرحتهم وسعادتهم بما شاهدوه”.

وأشار إلى أن مصر قدّمت الهوية المصرية في أبهى صورها من خلال تصميم المتحف ومحتواه الفريد الذي يجمع بين الأصالة والتطور الحديث.