بسمة وهبة: المتحف المصري الكبير مكسب اقتصادي وسياحي ضخم

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد حدث تاريخي أو أثري، بل هو إنجاز وطني متكامل يجمع بين التاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتماع، موضحة أن الزحام الكبير الذي شهده المتحف في يوم الافتتاح يعكس حجم الاهتمام من المصريين والأجانب، مشيرة إلى أن الحدث جعل المصريين جميعًا على قلب رجل واحد في شعور مشترك من الفخر والحب والانتماء.



وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، أن ما حدث من تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد حالة نادرة من التوافق بين المصريين، إذ اجتمع الجميع على الفخر بالمتحف الكبير دون أي خلاف في الرأي، مؤكدة أن هذا التوحد في المشاعر والدعم لمصر يعد أحد مظاهر الوعي الجمعي الجديد الذي تولد من هذا الحدث العظيم.



وأشادت، بتغطية الصحف ووسائل الإعلام العالمية لافتتاح المتحف، مؤكدة أن الاهتمام الدولي سبق الحدث نفسه، وأن المتحف يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل والتخطيط الاقتصادي المحكم، الذي جعل منه مشروعًا متكامل الأبعاد، يحقق لمصر مكاسب اقتصادية وسياحية واجتماعية تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.