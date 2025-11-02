عطر مستوحى من التاريخ.. بسمة وهبة: فكرة “برفيوم الفراعنة” عبقرية ومبهرة

أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الفعالية التي نظمتها السفارة المصرية في أثينا بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنها شعرت بالفخر والاعتزاز بما شاهدته من انبهار واحترام من الحضور تجاه مصر وشعبها وحضارتها العريقة، مشيرة إلى أن كل ما يحدث في مصر الآن يبعث على الأمل والفخر ويحفز على الإبداع والعمل والنجاح.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة برنامجها "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن من أكثر الأمور التي أسعدتها خلال الفعالية وجود ركن مخصص لعرض عطر مصري مستوحى من الزيوت الفرعونية وزهور اللوتس، أبدعته فتاة مصرية شابة تدعى ريم، كانت قد استضافتها في برنامجها الأسبوع الماضي، إذ تحدثت عن حلمها بصناعة عطر مصري بروح الحضارة الفرعونية، ليُعرض لاحقًا في بوتيكات المتحف المصري الكبير.

وتابعت، أن رؤية هذا المنتج المصري المبتكر في فعالية دولية كهذه، وتوزيعه كهدايا تذكارية للضيوف الأجانب، يعكس نجاح الشباب المصري في تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، مؤكدة أن الفكرة انطلقت بالفعل وحققت صدى واسعًا بين الحضور الذين أبدوا إعجابهم بالعطر وبالفكرة المصرية الأصيلة التي تقف خلفه.



