بسمة وهبة عن افتتاح المتحف الكبير: رأيت في عيون الأوروبيين احتراماً عظيماً لمصر والمصريين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها شعرت أمس بفخر كبير وانتماء عميق أثناء متابعتها لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير من العاصمة اليونانية أثينا، موضحة أنها عندما شاهدت انبهار الحضور من الشخصيات العالمية والأوروبية، شعرت بأنها تمثل أبناء الحضارة التي يتحدث عنها الجميع بإعجاب.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة "المحور": "أنا ابنة هذه الحضارة التي ترونها، أنا من البلد التي تتفرجون على عظمتها وجمالها"، مشيرة إلى أن ملامح مصر وتاريخها العريق يجريان في دم كل مصري، وأن هذا الافتتاح جعل المصريين يشعرون بفخر غير مسبوق تجاه وطنهم.



وتابعت، أن ما لمسته من نظرات الإعجاب والانبهار في عيون الحضور جعلها تشعر بأن مصر تُقدَّر وتُحترم في العالم كله، مؤكدة أنها شاهدت بنفسها كيف يحتفي الأوروبيون بمصر ويعبرون عن حبهم وإعجابهم بالحضارة المصرية القديمة وبما وصلت إليه الدولة الحديثة من تقدم ورقي، مؤكدة، أن هذا الحدث يعكس عظمة مصر ومكانتها الخالدة في قلوب الشعوب.

