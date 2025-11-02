بسمة وهبة عن افتتاح المتحف المصري الكبير: لحظة تاريخية تُكتب بحروف من فخر

قالت الإعلامية بسمة وهبة: إنّ مصر تعيش اليوم لحظة تاريخية نادرة تُحكى وتتناقلها الأجيال على مر السنين، مؤكدة أن اليوم ليس مجرد افتتاح لمتحف، بل صفحة جديدة تُكتب بحروف من فخر واعتزاز في سجل التاريخ المصري.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة "المحور"، أن سعادة المصريين بهذا الحدث تفوق الوصف، فهم يعيشون يوماً من العز والفخر الوطني.



وتابعت، أنّ ما تشهده مصر لا يُعد حدثاً محلياً، بل هو مهرجان عالمي للمشاعر والفخر، حيث تابع العالم بأسره افتتاح المتحف المصري الكبير، وشارك في مشاهدته زعماء ورؤساء وشخصيات عامة من مختلف الدول، معتبرة أن هذا المشهد يعكس مكانة مصر الحضارية والإنسانية عبر العصور.



وذكرت، أنها -باسم قناة المحور- تعتبر نفسها محظوظة بحضور هذه اللحظات التاريخية في العاصمة اليونانية أثينا، مشيرة إلى أن الدعوة التي تلقتها من السفير عمر عامر للمشاركة في الفعالية التي أقيمت في متحف الأكروبولس، أتاح لها فرصة نادرة لتشهد كيف يحتفل العالم بمصر، وكيف تنظر الشخصيات الدولية لهذا الحدث المصري الكبير بكل احترام وانبهار.

