أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
محافظات

وفد سويسري رفيع في زيارة للأقصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير لدعم التعاون الأثري

شمس يونس

استقبل الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر،  اليوم، وفدًا سويسريًا رفيع المستوى برئاسة إليزابيث بوم شنايدر المستشارة الفيدرالية ورئيسة وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية بسويسرا، يرافقها الدكتور أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة وعدد من المسؤولين.

وجاءت الزيارة بعد مشاركة الوفد في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالعاصمة، حيث حرص الجانب السويسري على التوجه مباشرة إلى الأقصر لمتابعة المشروعات الأثرية التي تساهم سويسرا في تمويلها بالمحافظة، في إطار التعاون الثقافي بين البلدين.

ورافق الدكتور عبد الغفار وجدي الوفد خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الأثرية بالبرين الشرقي والغربي، للتعرف على آخر تطورات أعمال الترميم والمشروعات الجارية للحفاظ على التراث المصري.

وخلال الزيارة أعربت إليزابيث بوم شنايدر عن تقديرها لما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة في تطوير المناطق الأثرية بالأقصر، مؤكدة أن التعاون المصري السويسري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة في حماية الآثار ودعم السياحة الثقافية.

وأكد مدير عام آثار الأقصر أن الزيارة تعكس اهتمام سويسرا بمتابعة إنجازات الدولة في مجال الحفاظ على التراث الإنساني، مشيرًا إلى أن الأقصر تظل قبلة لكل المهتمين بتاريخ مصر القديمة وعاصمة الحضارة في العالم.

