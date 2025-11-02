وفد سويسري رفيع في زيارة للأقصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير لدعم التعاون الأثري

استقبل الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، اليوم، وفدًا سويسريًا رفيع المستوى برئاسة إليزابيث بوم شنايدر المستشارة الفيدرالية ورئيسة وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية بسويسرا، يرافقها الدكتور أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة وعدد من المسؤولين.

وجاءت الزيارة بعد مشاركة الوفد في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالعاصمة، حيث حرص الجانب السويسري على التوجه مباشرة إلى الأقصر لمتابعة المشروعات الأثرية التي تساهم سويسرا في تمويلها بالمحافظة، في إطار التعاون الثقافي بين البلدين.

ورافق الدكتور عبد الغفار وجدي الوفد خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الأثرية بالبرين الشرقي والغربي، للتعرف على آخر تطورات أعمال الترميم والمشروعات الجارية للحفاظ على التراث المصري.

وخلال الزيارة أعربت إليزابيث بوم شنايدر عن تقديرها لما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة في تطوير المناطق الأثرية بالأقصر، مؤكدة أن التعاون المصري السويسري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة في حماية الآثار ودعم السياحة الثقافية.

وأكد مدير عام آثار الأقصر أن الزيارة تعكس اهتمام سويسرا بمتابعة إنجازات الدولة في مجال الحفاظ على التراث الإنساني، مشيرًا إلى أن الأقصر تظل قبلة لكل المهتمين بتاريخ مصر القديمة وعاصمة الحضارة في العالم.