فعالية عن الدعم النفسي والاجتماعي بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع وحدتي مناهضة العنف ضد المرأة، وتدريب وتمكين المرأة بالجامعة ندوة توعوية عن "الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة والشباب" بكلية الآداب.

حاضر في الندوة كلٌّ من الدكتورة سامية مكرم الله مديرة وحدة التدريب والتمكين، والدكتورة رشا حسن مكرم الله مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة أسماء نادي عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والدكتورة دينا سالم سليمان.

واستهدفت الندوة تعريف الطلاب بأهداف كلٍّ من وحدة التدريب والتمكين ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والتأكيد على ما تقدمانه من دعم وتمكين للطلاب في مختلف المجالات النفسية والاجتماعية.

كما تناولت الندوة أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للشباب الجامعي، وكيفية بناء شبكة علاقات إيجابية تساعد على تقديم الدعم داخل المجتمع الجامعي، إلى جانب الحديث عن الوعي بالذات وطرق التعامل مع الضغوط النفسية، وأثر ذلك في تعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش مع الطلاب للاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم، وتوجيه الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الأنشطة التي تسهم في بناء طالب واعٍ ومتزن نفسيًا ومجتمعيًا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.