تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي في دوري نايل

أعلن نبيل كوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل المصري اللقاء برصيد 19 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات واستعادة صدارة الدوري بعد التعادل في الجولة الماضية، فيما يطمح الفريق البورسعيدي لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم.

تشكيل المصري أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا – مصطفى أبو الخير

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – محمود حمادة – حسن علي

خط الهجوم: منذر طمين

دكة البدلاء:

عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي إيدوو.