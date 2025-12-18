قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة

رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
كتب محمد عبدالله :

اختُتم أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، والذي عُقد بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسفارة مملكة النرويج.

وشهدت الجلسة الختامية مشاركة رفيعة المستوى من الخبراء التقنيين وقضاة محكمة النقض المصرية، حيث تناولت المداخلات والتحديات العلمية التي تواجه تطبيق الأطر القانونية المرتبطة بالجرائم السيبرانية، وبوجه خاص جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المرأة، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية. كما تم طرح مجموعة من الآليات القانونية والتقنيات القابلة للتطبيق، الهادفة إلى الحد من هذه الجرائم وتعزيز منظومة الحماية للمراءة المصرية.

وفي هذا الإطار، أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقديره الكامل للمشاركة الفعالة لقضاة محكمة النقض، مؤكدًا أن هذه الإسهامات القضائية تمثل عنصرًا محوريًا في الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم السيبرانية، وتسهم بشكل ملموس في حماية المرأة المصرية من مختلف أشكال العنف الرقمي.

كما استعرض المؤتمر أطر الشراكة الاستراتيجية بين محكمة النقض المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الدور المؤسسي والتاريخي للمحكمة في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف السيبراني و قد طالب ممثلوا مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات عقد مزيد من ورش العمل بمشاركة قضاه محكمة النقض للاستفادة من خبراتهم القانونية و العلمية. 

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والقانونية التي أسهمت في دعم مخرجات المؤتمر وتعزيز توصياته ذات الصلة.

نقض مجلس القضاء الأعلى الاعلي للقضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

البورصة

البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات

وزير الإسكان

المجتمعات العمرانية: تقديم تيسيرات التمويل العقارية للمواطنين

الضريبية

رشا عبد العال: توجيهات وزير المالية بتوسيع الحوار المجتمعي لتطوير الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد