خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
فن وثقافة

هشام ماجد يدعم لاعبي منتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية| ماذا قال؟

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
سارة عبد الله

شارك الفنان هشام ماجد، رسالة لبعثة منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية.

وشارك هشام ماجد صورة لبعثة الفراعنة من الطائرة، وكتب عبر ستوري انستجرام: “بالتوفيق لرجالة مصر وترجعوا بالكأس بإذن الله”.

هشام ماجد

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المملكة المغربية، التي تستضيف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا تم توزيعهم على 6 مجموعات. 

وتعد الجولة الأولى من دور المجموعات بمثابة اختبار حقيقي للمنتخبات الكبرى، حيث تشهد عددًا من المواجهات القوية التي قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا.

المغرب × مالي | افتتاح ناري لأصحاب الأرض

المجموعة الأولى – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

يفتتح منتخب المغرب، مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، مشواره بمواجهة صعبة أمام منتخب مالي. ويعتمد أسود الأطلس على مجموعة من أبرز نجومهم، يتقدمهم أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وعز الدين أوناحي، في محاولة لتحقيق بداية مثالية.

في المقابل، يدخل منتخب مالي اللقاء بطموحات كبيرة، معتمدًا على عناصر مميزة أبرزهم أليو ديانج والبلال توريه وأمادو هايدرا.

مصر × جنوب إفريقيا | لقاء بطابع ثأري

المجموعة الثانية – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب أكادير الكبير

يصطدم منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في مواجهة تحمل ذكريات مؤلمة للفراعنة، بعد الخروج من النسخة الماضية. 

ويقود محمد صلاح وعمر مرموش طموحات المنتخب المصري لتحقيق انتصار يعيد الثقة مبكرًا، بينما يعتمد منتخب جنوب إفريقيا على تألق حارسه رونوين ويليامز، أحد أفضل حراس القارة في السنوات الأخيرة.

