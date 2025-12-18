شوبير : الشناوي ليس الحارس الأساسي لمنتخب مصر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب مصر يشهد منافسة قوية على مركز حراسة المرمى بين رباعي الفراعنة.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية : في الفترات السابقة لم يكن هناك منافس قوي لـ محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر.

وأضاف : في الوقت الحالي منتخب مصر يمتلك 4 حراس مميزين والكل ينافس لصالح الفراعنة.

وأكمل:لا نستطيع القول أن محمد الشناوي هو الحارس الأول لمنتخب مصر بنسبة 100% بسبب قوة المنافسة.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

- خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

- خط الوسط: مروانذ عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

- خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.