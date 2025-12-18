قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
ما هي أفضل عبادة في قيام الليل؟.. 4 أمور بسيطة تغفل عنها
تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
رياضة

شوقي غريب: صدارة المجموعة هدف منتخب مصر.. وهذا التشكيل المتوقع

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق، ان منتخب مصر يدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف واضح يتمثل في حسم صدارة مجموعته من أجل تسهيل المشوار والوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وقال شوقي غريب، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الجهاز الفني للمنتخب يضع المركز الأول كهدف رئيسي، لما له من تأثير مباشر على مسار المنتخب في الأدوار الإقصائية.

وأوضح غريب أن طبيعة كل مباراة داخل البطولة هي التي تفرض التشكيل الأساسي والخطة المناسبة، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات قد تسمح بالدفع بالثلاثي الهجومي عمر مرموش ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه إلى جانب مصطفى محمد، بينما توجد مباريات أخرى تتطلب حسابات مختلفة.

وأضاف: «أرشح تواجد مصطفى محمد في مركز رأس الحربة، وعلى الأطراف عمر مرموش ومحمد صلاح، خاصة في المباريات التي تحتاج إلى حلول هجومية سريعة».

وعن وسط الملعب، توقع شوقي غريب أن يعتمد حسام حسن على مروان عطية كعنصر أساسي، بجانب إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، مع تواجد تريزيجيه على دكة البدلاء وفقًا لظروف المباراة.

وفيما يخص خط الدفاع، أشار إلى أن مباراة زيمبابوي قد تشهد اعتماد المدير الفني على ثنائي قلب الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم، في ظل حالة الانسجام والتفاهم بينهما، مؤكدًا أن محمد حمدي هو الأقرب لشغل مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في الظهير الأيمن.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالحديث عن مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن محمد الشناوي هو الحارس الأول للمنتخب، يليه مصطفى شوبير كخيار ثانٍ، ثم محمد صبحي وأحمد الشناوي.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

