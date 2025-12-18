آخر استعدادات مركز التنمية الشبابية للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، استقبل مساء اليوم الدكتور علي مصطفي مدير مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" المنسق الاداري لمشروع كابيتانو مصر الدكتور محمد المسلماني والوفد المرافق له وذلك للاطلاع علي الاستعدادات النهائية الخاصة باستقبال المركز للبطولة والدورة التنشيطية المقامة علي ملاعبه ، وذلك يوم ٣٠ ديسمبر المقبل ، والتي ينظّمها المسؤلين عن مشروع كابيتانو مصر وذلك لعدد ٣٠٠ لاعب مواليد "٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ " من لاعبي المشروع من ١٢ محافظة مختلفة .

وسيتم توجيه الدعوةً الي رؤساء قطاعات الناشئين بأندية مصر المختلفة لمشاهدة لاعبي المشروع داخل الملعب وأثناء مباريات البطولة وذلك يوم ٣٠ ديسمبر المقبل لانضمام اللاعبين الواعدين والمميزين لتلك الأندية وهو الهدف الأكبر للمشروع لاكتشاف اللاعبين الواعدين بكرة القدم بمصر .

واضطلع المنسق الإداري للمشروع علي كافة التفاصيل واطمأن علي جاهزية المركز من ناحية التجهيزات الطبية وتواجد الأطباء المتخصصين بجانب وجود سيارات اسعاف مجهزة تجهيز كامل للمحافظة علي سلامة اللاعبين أثناء لعب البطولة التنشيطية وايضاً تم التأكيد علي بوابات الدخول والخروج للاعبين والسادة الضيوف .

يذكر ان مشروع كابيتانو مصر يتم تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك النجاح الرئيسي مع الوزارة .

وستكون البطولة التنشيطية فرصة لاندية مصر المختلفة لتسويق لاعبي المشروع والذي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين والواعدين بكرة القدم .