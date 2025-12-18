قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر استعدادات مركز التنمية الشبابية للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة
ياسمين تيسير

 تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، استقبل مساء اليوم الدكتور علي مصطفي مدير مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢"  المنسق الاداري لمشروع كابيتانو مصر الدكتور محمد المسلماني والوفد المرافق له  وذلك للاطلاع علي الاستعدادات النهائية الخاصة باستقبال المركز للبطولة والدورة التنشيطية المقامة علي ملاعبه  ، وذلك يوم ٣٠ ديسمبر المقبل ، والتي ينظّمها المسؤلين عن مشروع كابيتانو مصر  وذلك لعدد ٣٠٠ لاعب مواليد "٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ " من لاعبي المشروع من ١٢ محافظة مختلفة .

وسيتم توجيه الدعوةً الي رؤساء قطاعات الناشئين بأندية مصر المختلفة لمشاهدة لاعبي المشروع داخل الملعب وأثناء مباريات البطولة وذلك يوم ٣٠ ديسمبر المقبل  لانضمام اللاعبين الواعدين والمميزين لتلك الأندية وهو الهدف الأكبر للمشروع لاكتشاف اللاعبين الواعدين بكرة القدم بمصر .

واضطلع المنسق الإداري للمشروع علي كافة التفاصيل واطمأن علي جاهزية المركز  من ناحية التجهيزات الطبية وتواجد الأطباء المتخصصين بجانب وجود سيارات اسعاف مجهزة تجهيز كامل للمحافظة علي سلامة اللاعبين أثناء لعب البطولة التنشيطية وايضاً تم التأكيد علي بوابات الدخول والخروج للاعبين والسادة الضيوف .

يذكر ان مشروع كابيتانو مصر يتم تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك النجاح الرئيسي مع الوزارة .

وستكون البطولة التنشيطية فرصة لاندية مصر المختلفة لتسويق لاعبي المشروع والذي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين والواعدين بكرة القدم .

اشرف صبحي وزير الرياضة كابيتانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

اجواء الانتخابات أمام لجان طور سيناء

اليوم الثاني والأخير.. فتح اللجان الانتخابية بجنوب سيناء في موعدها

انتخابات مجلس النواب

السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الانتخابات بقليوب .. صور

اجتماع بجامعة الاسكندرية

لجنة جائزة مصر للتميز الحكومي تناقش تقييم جهود التطوير بجامعة الإسكندرية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد