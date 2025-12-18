تشكيل الأردن والمغرب المتوقع في نهائي بطولة كأس العرب

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية لـ ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعه نهائي بطولة كأس العرب بين الأردن والمغرب اليوم.
و تنطلق مباراة الأردن ضد المغرب في تمام الساعه السادسة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قنوات الكأس وبين سبورت.
تشكيل المغرب المتوقع ضد الأردن في نهائي كأس العرب
حراسة المرمى: مهدي بنعبيد.
الدفاع: سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي.
الوسط: محمد ربيع حريمات - أنس باش - أسامة طنان - أمين زحزوح.
الهجوم: عبدالرزاق حمد الله - كريم البركاوي.
تشكيل الأردن المتوقع أمام المغرب في نهائي كأس العرب
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
الدفاع: عبدالله نصيب - سعد الروسان - حسام أبوالذهب - مهند أبوطه - أدهم القرشي.
الوسط: عامر جاموس - نزار الرشدان - محمود مرضي.
الهجوم: علي علوان - عودة الفاخوري.