تشكيل الأردن والمغرب المتوقع في نهائي بطولة كأس العرب

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية لـ ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعه نهائي بطولة كأس العرب بين الأردن والمغرب اليوم.

و تنطلق مباراة الأردن ضد المغرب في تمام الساعه السادسة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قنوات الكأس وبين سبورت.

تشكيل المغرب المتوقع ضد الأردن في نهائي كأس العرب

حراسة المرمى: مهدي بنعبيد.

الدفاع: سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي.

الوسط: محمد ربيع حريمات - أنس باش - أسامة طنان - أمين زحزوح.

الهجوم: عبدالرزاق حمد الله - كريم البركاوي.

تشكيل الأردن المتوقع أمام المغرب في نهائي كأس العرب

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: عبدالله نصيب - سعد الروسان - حسام أبوالذهب - مهند أبوطه - أدهم القرشي.

الوسط: عامر جاموس - نزار الرشدان - محمود مرضي.

الهجوم: علي علوان - عودة الفاخوري.