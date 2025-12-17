قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بمنطقة طه السبع بالمنيا.. صور
خالد أبوبكر: بيان النيابة العامة في أزمة أرض الزمالك مدروس بدقة وهدفه الحفاظ على المال العام|فيديو
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات| خاص
«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
أحمد موسى: العمل متواصل بمنجم السكري ولا صحة لشائعات تهريب الذهب
بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قاهر الكبار.. الأردن في مواجهة المغرب بنهائي الحلم العربي بالدوحة

منتخب الاردن
منتخب الاردن
عبدالحكيم أبو علم

تشهد العاصمة القطرية الدوحة مباراة الحلم بين الأردن والإمارات المقرر لها غدا في نهائي بطولة  كأس العرب.

ويسعى المنتخبان لحصد اللقب خاصة المنتخب الأردني الذي أقصى فرقا كبرى بحجم مصر والسعودية والعراق ولكنه خسر جهود نجمه يزن النعيمات بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه منتخب المغرب بقيادة مدربه الوطني الشاب طارق السكتيوي، للإبقاء على اللقب العربي أفريقيا، بعدما حصل عليه منتخب الجزائر في نسخة 2021، فإن منتخب الأردن بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي يتطلع لاستكمال الرحلة المثيرة وحصد أول لقب عربي.

السلامي الذي عمل سابقا مع منتخب المغرب كمدرب في الطاقم الفني للفرنسي هيرفي رينارد عام 2018، تفوق على أستاذه في المباراة الماضية عندما هزم المنتخب السعودي، ووضع رينارد فوق صفيح ساخن من الإعلام السعودي بسبب الانتقادات التي طالته إثر هذا الإخفاق، ويأمل هذه المرة في أن يتفوق على مواطنه بل ومنتخب بلاده أيضا ليكمل مشوارا مميزا مع الأردن.

ولم يبدُ منتخب الأردن متأثرا بغياب نجمه الأبرز يزن النعيمات الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام العراق بدور الثمانية، لينجح نجوم المنتخب في تعويض عدم وجوده أمام السعودية، مع تألق لافت للاعبين آخرين مثل علي علوان ومحمود مرضي ومحمد أبو زريق شرارة.

ومن المرجح أن يواصل السلامي النهج الذي اعتمد عليه ضد العراق والسعودية، والأسلوب الدفاعي ثم الانطلاق بالهجمات المرتدة، خاصة بعدما حصد ثمار ذلك بانتصارين دون أن تستقبل شباكه أهدافا.

أما المنتخب المغربي فلجأ لهذا الأسلوب أيضا ولكن بعد أن كان قد تقدم بهدف ضد الإمارات في الشوط الأول، واعتمد على المرتدات التي مكنته من تسجيل الهدفين الثاني والثالث.

ويستحضر السكتيوي ذكريات لقب عربي وحيد للمغرب في 2012 عندما تفوق على ليبيا في النهائي، كما أن تفوق المنتخبات المغربية في المراحل السنية والمنتخب الأول في كافة المسابقات مؤخرا، يرفع سقف الطموح للفوز بالبطولة.

ويعول مدرب المغرب على عناصر تمنحه التفوق دائما مثل المهاجم كريم البركاوي وأسامة طنان وأمين زحزوح، كما يتميز المنتخب بإسهامات هجومية كبيرة من كل اللاعبين وليس الخط الأمامي فقط، حيث يظهر المدافع محمد بولكسوت في الدور الهجومي دائما علاوة على سفيان بوفتيني المميز في الكرات الثابتة.

منتخب الاردن بطولة كاس العرب منتخب المغرب بطولة الدوري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد