لميس الحديدي عن المتحف المصري الكبير: إقبال غير مسبوق.. وعايزين غرف فندقية أكتر

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالإعداد والحشود الكبيرة التي زارت المتحف المصري الكبير في أول يوم افتتاحه أمام الجمهور، مؤكدة أن اليوم الأول لافتتاح المتحف شهد إقبالًا غير مسبوق من الزوار، حيث تجاوز عدد التذاكر المباعة 18 ألف تذكرة، بنسبة 50% للمصريين و50% للأجانب.



وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "الصورة الرائعة التي تتحدث عن أعداد كبيرة زارت المتحف المصري الكبير، حشود تبلغ 18 ألف زائر زاروا المتحف، صورة رائعة في أول أيام فتح الأبواب، الجميع محتشد أمام قاعة توت عنخ آمون في ذكرى اكتشاف المقبرة في الرابع من نوفمبر عام 1922، هذا هو الحشد الأكبر."



ولفتت الحديدي إلى أن هذا الإقبال الكبير على المتحف الكبير يتطلب غرفًا فندقية أكبر ومطارات أفضل وتسهيلات كثيرة للسياح ، قائلة: "بداية جميلة ورائعة هذه خدمات ضرورية لا ينبغي التأخر فيها، ويجب أن نمضي فيها سريعًا.