جوجل Photos تواكب تيك توك وتطلق ميزة فيديوهات عصرية بلمسة واحدة

أعلنت جوجل عن طرح ميزة جديدة لتطبيق Google Photos تتيح إنشاء فيديوهات عصرية وجذابة بأسلوب مشابه لفيديوهات تيك توك، وذلك عبر قوالب تحرير تلقائي مدمجة بالموسيقى والمؤثرات النصية.

الميزة الجديدة تأتي كامتداد لأداة "الفيديو المميز" التي أطلقتها جوجل في 2023، وتمنح المستخدم إمكانية تحويل الصور والمقاطع إلى فيديو متناسق تم إعداد كافة عناصره بشكل مسبق، من تناسق القطع الموسيقية وحتى تحديد أماكن النصوص داخل التسلسل الزمني.

كيف تعمل القوالب الجديدة؟

افتح تطبيق Google Photos، واختر خيار إنشاء فيديو مميز (Highlight video)

تصفح قائمة القوالب الحديثة واختر الأنسب لذوقك

حدد الصور والمقاطع التي تريد استخدامها، أو استخدم أداة "ساعدني في الاختيار" والتي تعتمد الذكاء الاصطناعي لاقتراح المكونات حسب الأشخاص أو الأماكن أو التواريخ

اضغط "التالي" ليتم توليد الفيديو تلقائيًا

يمكنك مراجعة وتعديل الموسيقى والنصوص ثم حفظ الفيديو النهائي

الهدف: إتاحة تجربة تحرير سهلة وسريعة للجميع

تحاول جوجل بهذه الخطوة منافسة تطبيقات مختصة مثل تيك توك وإنستجرام (Reels) وCapCut، عبر تبسيط تجربة إنشاء الفيديوهات العصرية دون حاجة لمهارات تحرير معقدة أو تطبيقات منفصلة.

تسعى Google Photos لإزالة العوائق أمام المستخدم الذي يرغب في عرض صور إجازته أو المناسبات العائلية ضمن فيديو متقن العصري ينتج بضغطة زر واحدة.

المزيد من ميزات التحرير الذكية كملاءمة الموسيقى مع تسلسل الصور ستجعل هذه الأداة مثالية لمن يريد مشاركة محتواه بشكل احترافي على منصات التواصل الاجتماعي دون بذل جهد كبير.

رأي الخبراء: خطوة ذكية نحو الشعبية الرقمية

تؤكد كهذا إضافة أن Google Photos باتت تنافس بالفعل في سوق صناعة الفيديو السريع والعصري، وتلبي حاجة المستخدمين غير المحترفين لصناعة محتوى بصري مميز وجاهز للنشر.

وبتكامل الفيديو والنص والموسيقى، تخفف جوجل من رتابة شرائح الصور التقليدية وتحولها إلى محتوى يصلح للمشاركة الجماهيرية.