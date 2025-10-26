ميزة جديدة في Google Messages توفر الوقت وتسهل مشاركة الصور

أعلنت شركة جوجل عن تحديث مهم لتطبيق Google Messages على أندرويد، يهدف إلى تسريع عملية الوصول للصور ومشاركتها عبر الرسائل، بحيث يصبح من السهل انتقاء الصور من المعرض أو التخزين السحابي دون خطوات إضافية مزعجة.​



كيفية استخدام الميزة الجديدة وتخطي العوائق السابقة

كان المستخدم عند مشاركة صورة؛ مضطراً لاختيار المعرض، ثم الضغط على زر “المجلدات” بالأسفل؛ إذا أراد عرض صور Google Photos المخزنة سحابياً، مما يتطلب خطوة إضافية لا يتمناها الكثيرون، خاصةً عند الرغبة بمشاركة الذكريات المخزنة خارج الجهاز المحلي.

الأمان والخصوصية أولاً: حماية وسائط المستخدمين

يتمتع أندرويد بنظام إدارة أذونات متقدم يسمح لتطبيق الرسائل بالوصول للصور التي يختارها المستخدم فقط، على عكس بعض التطبيقات الأخرى التي تتطلب إذن كامل للمعرض.

ويأتي التحديث بمجموعة واجهات برمجية (APIs) تدمج خاصية انتقاء الصور السحابية محلياً في التطبيق، ما يرفع من مستوى الحماية والخصوصية.

Android 16 يغيّر المعادلة: دمج انتقاء الصور مباشرة في التطبيق



بفضل Android 16، تظهر واجهة اختيار الصور الجديدة في شاشة التطبيق بمجرد الضغط على زر “المعرض”، حيث تعرض كلاً من صور الهاتف محلياً وصور Google Photos السحابية جنباً إلى جنب، بدون الحاجة لأي خطوات إضافية أو أذونات موسعة.

يمكن بهذه الطريقة للمستخدم مشاركة صوره دون منح أي صلاحيات شاملة لتطبيق Google Messages.



استطلاع المستخدمين وردود الفعل تجاه التحديث

أظهر استطلاع رأي لمنصة Phone Arena أن 86% من المستخدمين يرحبون بالميزة الجديدة ويوفرون الوقت عند مشاركة الذكريات، بينما رفض 14% التغيير معتبرين أن الخدمة مناسبة لهم كما هي.

يمثل التحديث الجديد خطوة مهمة تسهل حياة مستخدمي أندرويد وتؤكد حرص جوجل على توفير التجربة الأسرع والأكثر خصوصية في مشاركة الصور والمقاطع عبر الرسائل.