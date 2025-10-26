قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في Google Messages توفر الوقت وتسهل مشاركة الصور

احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن تحديث مهم لتطبيق Google Messages على أندرويد، يهدف إلى تسريع عملية الوصول للصور ومشاركتها عبر الرسائل، بحيث يصبح من السهل انتقاء الصور من المعرض أو التخزين السحابي دون خطوات إضافية مزعجة.​
 

كيفية استخدام الميزة الجديدة وتخطي العوائق السابقة

كان المستخدم عند مشاركة صورة؛ مضطراً لاختيار المعرض، ثم الضغط على زر “المجلدات” بالأسفل؛ إذا أراد عرض صور Google Photos المخزنة سحابياً، مما يتطلب خطوة إضافية لا يتمناها الكثيرون، خاصةً عند الرغبة بمشاركة الذكريات المخزنة خارج الجهاز المحلي.

الأمان والخصوصية أولاً: حماية وسائط المستخدمين

يتمتع أندرويد بنظام إدارة أذونات متقدم يسمح لتطبيق الرسائل بالوصول للصور التي يختارها المستخدم فقط، على عكس بعض التطبيقات الأخرى التي تتطلب إذن كامل للمعرض. 

ويأتي التحديث بمجموعة واجهات برمجية (APIs) تدمج خاصية انتقاء الصور السحابية محلياً في التطبيق، ما يرفع من مستوى الحماية والخصوصية.

Android 16 يغيّر المعادلة: دمج انتقاء الصور مباشرة في التطبيق
 

بفضل Android 16، تظهر واجهة اختيار الصور الجديدة في شاشة التطبيق بمجرد الضغط على زر “المعرض”، حيث تعرض كلاً من صور الهاتف محلياً وصور Google Photos السحابية جنباً إلى جنب، بدون الحاجة لأي خطوات إضافية أو أذونات موسعة. 

يمكن بهذه الطريقة للمستخدم مشاركة صوره دون منح أي صلاحيات شاملة لتطبيق Google Messages.
 

استطلاع المستخدمين وردود الفعل تجاه التحديث

أظهر استطلاع رأي لمنصة Phone Arena أن 86% من المستخدمين يرحبون بالميزة الجديدة ويوفرون الوقت عند مشاركة الذكريات، بينما رفض 14% التغيير معتبرين أن الخدمة مناسبة لهم كما هي.

يمثل التحديث الجديد خطوة مهمة تسهل حياة مستخدمي أندرويد وتؤكد حرص جوجل على توفير التجربة الأسرع والأكثر خصوصية في مشاركة الصور والمقاطع عبر الرسائل.

Google Messages Google جوجل

