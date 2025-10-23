قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تطلق ChatGPT Atlas.. متصفح ذكي ينافس جوجل في سباق البحث

ChatGPT Atlas
ChatGPT Atlas
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق أول متصفح إنترنت يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحمل اسم ChatGPT Atlas، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لهيمنة جوجل كروم على سوق البحث الإلكتروني.

وسيبدأ إطلاق المتصفح الجديد أولا على أجهزة macOS، على أن يتم توفيره لاحقا لمستخدمي ويندوز وiOS وأندرويد، ووفقا لـ OpenAI، سيكون المتصفح متاحا مجانا لجميع المستخدمين عند الإطلاق.

متصفح مدعوم بـChatGPT

ويعتمد "Atlas" بشكل أساسي على نموذج ChatGPT، إذ يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع نتائج البحث بطريقة محادثة، كما هو الحال في أدوات بحث ذكاء اصطناعي منافسة مثل Perplexity وميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" في جوجل.

من أبرز ميزات "ChatGPT Atlas" هي خاصية "النافذة الجانبية الذكية" Sidecar، وهي ميزة يصفها المطورون بأنها تحدث فرقا كبيرا في تجربة الاستخدام، إذ تغني المستخدم عن عمليات النسخ واللصق المتكررة أو سحب الروابط والملفات إلى ChatGPT للحصول على نتائج دقيقة، حيث يكون المتصفح قادرا على فهم سياق ما يعرضه تلقائيا.

تتبع التاريخ وإنجاز المهام

ومن الميزات الأخرى التي أعلن عنها "سجل التصفح الذكي"، الذي يتيح لـChatGPT الوصول إلى المواقع التي يزورها المستخدم، وفهم تفضيلاته وسلوكه الرقمي، ما يجعل الإجابات أكثر تخصيصا.

كما يدعم المتصفح وضعا يعرف بـ"وضع الوكيل" Agent Mode، يسمح لـChatGPT بتنفيذ مهام بسيطة على الويب نيابة عن المستخدم، ولكن هذه الميزة ستكون حصرية في البداية لمشتركي ChatGPT Plus وPro وBusiness.

منافسة مشتعلة في عالم المتصفحات

يأتي هذا الإطلاق وسط سباق متسارع في وادي السيليكون لتطوير متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فبينما تحاول شركات ناشئة مثل Perplexity وThe Browser Company تقديم بدائل جديدة، تعمل جوجل ومايكروسوفت على تحديث متصفحي كروم وEdge بميزات ذكية للحفاظ على مكانتهما.

ويؤكد فريق OpenAI أن متصفح "Atlas" يعكس رؤية جديدة لمستقبل أنظمة التشغيل والعمل الرقمي، حيث قال مدير قسم ChatGPT في الشركة إن المتصفحات غيرت الطريقة التي ننجز بها أعمالنا، وإن ChatGPT يكمل هذا التحول بثورة معرفية جديدة.

هل تهدد OpenAI عرش كروم؟

رغم الزخم الذي يحظى به متصفح "Atlas" في أوساط التقنية، يبقى التحدي الأكبر هو التأثير على قاعدة مستخدمي Google Chrome التي تتجاوز 3 مليارات مستخدم حول العالم. 

فحتى الآن، لا تزال المتصفحات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي محصورة في نطاق الاستخدامات المتخصصة، بينما تبقى شعبيتها العامة محدودة.

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

زيزو

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

السوبر المصري

قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

