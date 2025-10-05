Sora من OpenAI يشعل الإنترنت.. تعرف على طريقة التسجيل بالدعوة

استطاع تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد Sora من شركة OpenAI أن يحتل المركز الأول في قائمة التطبيقات المجانية على متجر آبل، رغم أنه لا يزال متاحا فقط عبر الدعوات.



ما هو تطبيق Sora؟



أطلق تطبيق Sora يوم الثلاثاء الماضي، ويتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومشاركتها عبر موجز عام، التطبيق متاح لمستخدمي هواتف آيفون فقط، لكنه يتطلب رمز دعوة للوصول إليه، ويعمل فقط على نظام iOS 18.0 أو أحدث.



كيفية الحصول على رمز دعوة لتطبيق Sora؟



1. حمل التطبيق من متجر iOS.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك في OpenAI.

3. اضغط على خيار “أبلغني عند فتح الوصول”.

4. ستظهر شاشة تطلب منك إدخال رمز الدعوة.



طرق بديلة للحصول على رمز دعوة



إذا لم يكن لديك رمز دعوة، يمكنك البحث عنه في مجتمع OpenAI الرسمي على Discord، أو عبر منصات إكس (تويتر سابقا) وReddit، حيث يشارك بعض المستخدمين رموزهم.



ماذا يمكنك أن تفعل داخل Sora؟



بمجرد إدخال رمز الدعوة، يمكنك البدء في إنشاء مقاطع فيديو باستخدام نصوص أو صور، كما يمكن للمستخدمين الظهور كشخصيات داخل الفيديوهات، أو إعادة مزج منشورات الآخرين.

يعتمد التطبيق على النموذج الجديد Sora 2.0، وهو نسخة مطورة من النموذج الأصلي الذي أطلق العام الماضي.

وتقول الشركة إن النموذج الجديد يتميز بدقة واقعية عالية، وتحكم أكبر في عملية إنشاء الفيديو مقارنة بالأنظمة السابقة.

الأولوية لمشتركي ChatGPT Pro



أعلنت OpenAI أنها تمنح الأولوية في الوصول إلى تطبيق سورا لمشتركي خدمة ChatGPT Pro المدفوعة، التطبيق متاح حاليا فقط في الولايات المتحدة وكندا، ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل دولا أخرى قريبا.

ويشار إلى أن تطبيق Sora من OpenAI المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي قد حقق نجاحا هائلا خلال يومين فقط من إطلاقه، رغم كونه حاليا متاحا بنظام الدعوات فقط، ولكنه سجل في يومه الأول 56000 عملية تنزيل، وأصبح في المرتبة الثالثة ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا في متجر “آب ستور” الأمريكي.

وفقا لبيانات جديدة من مزود تحليلات التطبيقات “Appfigures”، في 3 أكتوبر، تصدر التطبيق المرتبة الأولى في متجر تطبيقات آبل.