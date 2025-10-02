قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI يثير الجدل بمقاطع ديب فيك مبتكرة

تطبيق "سورا"
تطبيق “سورا”
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI، الذي يشبه تطبيق تيك توك في تنسيقه، موجة من الجدل منذ أقل من 24 ساعة من إطلاقه للجمهور في فترة الوصول المبكر. 

في أحد مقاطع الفيديو داخل التطبيق، يظهر مشهد غير تقليدي لمزرعة ضخمة من الخنازير كل منها مزود بشاشة هاتف ذكي تعرض مقاطع فيديو عمودية، في هذه المشاهد، يظهر المدير التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، بشكل مرعب وكأنه يتواصل بصريا مع المشاهد، قائلا: “هل يستمتع خنازيري بالطعام؟”.

ومع استمرار التصفح داخل التطبيق، يظهر ألتمان مجددا في مشاهد أخرى مثيرة للدهشة، مثل وقوفه في حقل مليء بشخصيات بوكيمون أو تقديم مشروبات لـ بيكاتشو وإريك كارتمن في ستاربكس، إضافة إلى مشاهد أخرى تشمل سرقته لوحدات معالجة رسومات من متجر تارجت.

يسمح تطبيق “سورا” للمستخدمين بإنشاء ظهور خاص Cameo لأنفسهم باستخدام بيانات بيومترية، ما يؤدي إلى ظهور مقاطع فيديو عميقة Deepfake يمكن أن تتضمن شخصيات مشهورة أو حتى المستخدم نفسه في مواقف خيالية. 

بينما يتيح التطبيق للمستخدمين التحكم في من يمكنه استخدام هذه الفيديوهات، فقد أثار هذا الميزة قلقا حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو دون الحاجة لموافقة أصحاب الحقوق، وهو ما قد يثير مسائل قانونية في المستقبل.

من ناحية أخرى، واجه “سورا” انتقادات تتعلق بالأخلاقيات، حيث بدأ بعض المستخدمين في استغلال “ظهور” سام ألتمان لخلق مقاطع تسخر من التطبيق وتهدد قوانينه الخاصة بحقوق الطبع والنشر. 

وفي حين سعى ألتمان إلى عرض التطبيق كأداة إبداعية غير خطيرة، فقد بدأ العديد من المستخدمين في تحدي حدود التطبيق، مما يثير تساؤلات حول تأثيرات هذه التقنيات على الأمن الرقمي والمجتمع.

في الوقت الذي تسعى فيه OpenAI للتأكيد على التزامها بالسلامة من خلال أدوات الرقابة الأبوية وسؤال المستخدمين عن تأثير استخدام التطبيق على مزاجهم، فإن “سورا” قد يكون قد فتح الباب أمام مخاوف جديدة حول الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، مثل نشر المعلومات المضللة أو استخدامه في أغراض ترفيهية غير مسؤولة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

فيها إيه يعني؟!

طرح فيلم «وفيها إيه يعني» بالسعودية .. اليوم

فيها ايه يعني

أحد أفضل أفلام العام .. محمود عبد الشكور يشيد بـ «وفيها إيه يعني»

حاتم صلاح

حاتم صلاح: أحاول إنقاذ الفريق في مسلسل "ابن النادي"

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

