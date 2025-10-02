أطلق تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI، الذي يشبه تطبيق تيك توك في تنسيقه، موجة من الجدل منذ أقل من 24 ساعة من إطلاقه للجمهور في فترة الوصول المبكر.

في أحد مقاطع الفيديو داخل التطبيق، يظهر مشهد غير تقليدي لمزرعة ضخمة من الخنازير كل منها مزود بشاشة هاتف ذكي تعرض مقاطع فيديو عمودية، في هذه المشاهد، يظهر المدير التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، بشكل مرعب وكأنه يتواصل بصريا مع المشاهد، قائلا: “هل يستمتع خنازيري بالطعام؟”.

ومع استمرار التصفح داخل التطبيق، يظهر ألتمان مجددا في مشاهد أخرى مثيرة للدهشة، مثل وقوفه في حقل مليء بشخصيات بوكيمون أو تقديم مشروبات لـ بيكاتشو وإريك كارتمن في ستاربكس، إضافة إلى مشاهد أخرى تشمل سرقته لوحدات معالجة رسومات من متجر تارجت.

يسمح تطبيق “سورا” للمستخدمين بإنشاء ظهور خاص Cameo لأنفسهم باستخدام بيانات بيومترية، ما يؤدي إلى ظهور مقاطع فيديو عميقة Deepfake يمكن أن تتضمن شخصيات مشهورة أو حتى المستخدم نفسه في مواقف خيالية.

بينما يتيح التطبيق للمستخدمين التحكم في من يمكنه استخدام هذه الفيديوهات، فقد أثار هذا الميزة قلقا حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو دون الحاجة لموافقة أصحاب الحقوق، وهو ما قد يثير مسائل قانونية في المستقبل.

من ناحية أخرى، واجه “سورا” انتقادات تتعلق بالأخلاقيات، حيث بدأ بعض المستخدمين في استغلال “ظهور” سام ألتمان لخلق مقاطع تسخر من التطبيق وتهدد قوانينه الخاصة بحقوق الطبع والنشر.

وفي حين سعى ألتمان إلى عرض التطبيق كأداة إبداعية غير خطيرة، فقد بدأ العديد من المستخدمين في تحدي حدود التطبيق، مما يثير تساؤلات حول تأثيرات هذه التقنيات على الأمن الرقمي والمجتمع.

في الوقت الذي تسعى فيه OpenAI للتأكيد على التزامها بالسلامة من خلال أدوات الرقابة الأبوية وسؤال المستخدمين عن تأثير استخدام التطبيق على مزاجهم، فإن “سورا” قد يكون قد فتح الباب أمام مخاوف جديدة حول الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، مثل نشر المعلومات المضللة أو استخدامه في أغراض ترفيهية غير مسؤولة.