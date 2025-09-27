قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
لاعبة محترمة.. مدربة منتخب الناشئات تكشف تفاصيل خناقة مباراة مصر وغينيا
كوريا الجنوبية تطلب من ترامب التوسط لدى نظيرتها الشمالية
OpenAI تطلق ميزة ChatGPT Pulse لتقديم ملخصات يومية للمستخدمين

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة داخل ChatGPT تدعى Pulse، والتي تهدف إلى توفير تقارير مخصصة للمستخدمين أثناء نومهم. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، توفر Pulse للمستخدمين ما بين 5 إلى 10 ملخصات تساعدهم على متابعة أحدث المستجدات في يومهم، ويتوقع أن تشجع المستخدمين على التحقق من ChatGPT في صباح كل يوم، كما يفعلون عادة مع تطبيقات الوسائط الاجتماعية أو الأخبار.

تعد هذه الميزة جزءا من تحول أوسع في منتجات OpenAI الاستهلاكية، والتي أصبحت تصمم لتعمل مع المستخدمين بشكل غير متزامن بدلا من الرد على الأسئلة بشكل تقليدي.

تهدف المزايا مثل “ChatGPT Agent” و"Codex" إلى جعل ChatGPT يشبه أكثر مساعدا شخصيا من كونه مجرد روبوت دردشة، مع Pulse، يبدو أن OpenAI تسعى لجعل ChatGPT أكثر فاعلية واهتماما بالمهام بشكل استباقي.

وكانت OpenAI قد صرحت في وقت سابق أنها محدودة للغاية في عدد الخوادم التي تستخدمها لتشغيل ChatGPT، وهي بصدد بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركاء مثل أوراكل وSoftBank لزيادة قدرتها.

ابتداء من يوم الخميس، ستبدأ OpenAI في طرح Pulse للمشتركين في خطة Pro التي تبلغ قيمتها 200 دولار شهريا، حيث ستظهر هذه الميزة كعلامة تبويب جديدة في تطبيق ChatGPT. 

وتقول الشركة إنها تأمل في إتاحة Pulse لجميع مستخدمي ChatGPT في المستقبل، مع منح الاشتراكات Plus الوصول قريبا، ولكنها أولا بحاجة إلى تحسين كفاءة المنتج.

كيفية عمل Pulse؟


تقوم تقارير Pulse بتجميع الأخبار حول موضوع معين مثل التحديثات حول فريق رياضي معين، بالإضافة إلى ملخصات شخصية استنادا إلى سياق المستخدم. 

يتم عرض كل تقرير كـ “بطاقة” تحتوي على نصوص وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين النقر على كل بطاقة لقراءة التقرير الكامل، ثم الاستفسار عن محتوياته عبر ChatGPT، وستقوم Pulse بتوليد بعض التقارير بشكل استباقي، ولكن يمكن للمستخدمين أيضا طلب تقارير جديدة أو تقديم ملاحظات على التقارير الموجودة.

إذا كان المستخدم قد قام بتفعيل ميزات الذاكرة في ChatGPT، ستستفيد Pulse من سياق المحادثات السابقة لتحسين التقارير.

ما الذي يميز Pulse؟

على الرغم من أن Pulse قد يتنافس مع بعض تطبيقات الأخبار الحالية مثل Apple News أو النشرات الإخبارية المدفوعة أو وسائل الإعلام التقليدية، لا يتوقع فري أن تحل Pulse محل هذه التطبيقات، حيث يذكر أن الخدمة تشير إلى مصادرها مع روابط، بنفس الطريقة التي يقوم بها ChatGPT Search.

أما بالنسبة للأداء الحسابي، فقد أوضح فري أن Pulse يمكن أن يختلف بشكل كبير في استهلاك الطاقة الحسابية بناء على المهمة المطلوبة؛ ففي بعض الحالات، يمكن أن يكون فعالا للغاية، لكن في حالات أخرى قد يتطلب البحث عبر الإنترنت وتجميع العديد من الوثائق.

أهداف مستقبلية لـ Pulse

في المستقبل، تأمل OpenAI في جعل Pulse أكثر تفاعلية، بحيث يمكنه إجراء الحجوزات في المطاعم نيابة عن المستخدمين أو صياغة رسائل بريد إلكتروني ليتسنى للمستخدمين الموافقة عليها وإرسالها. 

ومع ذلك، فإن هذه المزايا قد تكون بعيدة بعض الشيء، ويُتوقع أن تتطلب نماذج OpenAI لتحسين التفاعل بشكل كبير قبل أن يثق المستخدمون في اتخاذ مثل هذه القرارات.

ويعد أحد الجوانب الأساسية لـ Pulse هو أن الخدمة تتوقف بعد إنشاء بعض التقارير وتعرض رسالة تقول: “عظيم، هذا كل شيء لليوم”، هذه ميزة تصميمية متعمدة لتفريقها عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي تهدف إلى زيادة التفاعل المستمر.

المزيد

