مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفقة تاريخية بين OpenAI وأوراكل بقيمة 300 مليار دولار

شيماء عبد المنعم

قفزت أسهم شركة أوراكل بعد إغلاق الأسواق أمس، عقب إعلانها توقيع عقود بمليارات الدولارات مع عدة عملاء.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من بين هؤلاء العملاء شركة OpenAI، التي وقعت اتفافا ضخما لشراء قدرات حوسبة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2027.



وفي حال صحة هذه المعلومات، فإن الصفقة تعد من أكبر العقود في تاريخ الحوسبة السحابية، ولم تدل أوراكل بأي تعليق رسمي، كما لم تستجب OpenAI لطلبات الصحافة للتأكيد أو النفي.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الشركتين ليس جديدا، إذ بدأت OpenAI الاعتماد على أوراكل منذ صيف 2024، كما خففت من اعتمادها الحصري على منصة مايكروسوفت Azure في يناير الماضي. 

وجاء هذا التوجه متزامنا مع انخراط OpenAI في مشروع Stargate بالشراكة مع أوراكل و"سوفت بنك"، والذي يهدف إلى استثمار 500 مليار دولار في مراكز بيانات محلية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويعكس هذا التوسع حاجة OpenAI المتزايدة إلى موارد حوسبة هائلة، خاصة وأنها وقعت أيضا صفقة حوسبة سحابية مع جوجل في وقت سابق من العام، وفقا لوكالة “رويترز”، رغم المنافسة المحتدمة بين الشركتين في سباق الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، مؤخرا بأن شركة OpenAI بصدد إنتاج أول شريحة ذكاء صناعي لها في العام المقبل بالتعاون مع عملاق أشباه الموصلات الأمريكي Broadcom، حيث تعتزم OpenAI استخدام الشريحة داخليا بدلا من جعلها متاحة للعملاء الخارجيين.

وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت خلال العام الماضي، بأن OpenAI كانت تعمل مع Broadcom وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC، لتطوير أول شريحة داخلية لها لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع دمج شرائح AMD إلى جانب شرائح إنفيديا لتلبية الزيادة في الطلب على البنية التحتية.

