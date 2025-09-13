صفقة تاريخية بين OpenAI وأوراكل بقيمة 300 مليار دولار

قفزت أسهم شركة أوراكل بعد إغلاق الأسواق أمس، عقب إعلانها توقيع عقود بمليارات الدولارات مع عدة عملاء.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من بين هؤلاء العملاء شركة OpenAI، التي وقعت اتفافا ضخما لشراء قدرات حوسبة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2027.





وفي حال صحة هذه المعلومات، فإن الصفقة تعد من أكبر العقود في تاريخ الحوسبة السحابية، ولم تدل أوراكل بأي تعليق رسمي، كما لم تستجب OpenAI لطلبات الصحافة للتأكيد أو النفي.



وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الشركتين ليس جديدا، إذ بدأت OpenAI الاعتماد على أوراكل منذ صيف 2024، كما خففت من اعتمادها الحصري على منصة مايكروسوفت Azure في يناير الماضي.

وجاء هذا التوجه متزامنا مع انخراط OpenAI في مشروع Stargate بالشراكة مع أوراكل و"سوفت بنك"، والذي يهدف إلى استثمار 500 مليار دولار في مراكز بيانات محلية خلال السنوات الأربع المقبلة.



ويعكس هذا التوسع حاجة OpenAI المتزايدة إلى موارد حوسبة هائلة، خاصة وأنها وقعت أيضا صفقة حوسبة سحابية مع جوجل في وقت سابق من العام، وفقا لوكالة “رويترز”، رغم المنافسة المحتدمة بين الشركتين في سباق الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، مؤخرا بأن شركة OpenAI بصدد إنتاج أول شريحة ذكاء صناعي لها في العام المقبل بالتعاون مع عملاق أشباه الموصلات الأمريكي Broadcom، حيث تعتزم OpenAI استخدام الشريحة داخليا بدلا من جعلها متاحة للعملاء الخارجيين.

وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت خلال العام الماضي، بأن OpenAI كانت تعمل مع Broadcom وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC، لتطوير أول شريحة داخلية لها لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع دمج شرائح AMD إلى جانب شرائح إنفيديا لتلبية الزيادة في الطلب على البنية التحتية.