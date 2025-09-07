قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025
مستشار رئيس الجمهورية يتفقد استديو نجيب محفوظ خلال زيارته مبنى الإذاعة والتليفزيون
القطار الـ13 ينطلق من القاهرة لإعادة السودانيين إلى بلادهم ضمن الرحلات المجانية | فيديو وصور
إصابات خطيرة في حادث على طريق بورسعيد دمياط الدولي
لأول مرة منذ عقد.. وزير الدفاع الياباني يزور كوريا الجنوبية
شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً
شوبير: الأهلي أغلق ملف التجديدات.. وتريزيجيه لا يستحق هذا الهجوم
سرقة شقة أحمد النادري لاعب البنك الأهلي بالمحلة وأمن الغربية يفحص
220 فنانا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات | شاهد
مركز المعلومات يرصد اتجاهات الرأي العالمي: مخاوف من حرب عالمية ثالثة ورفض متصاعد للأسلحة النووية
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" رغم العراقيل الإسرائيلية
تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة OpenAI بصدد إنتاج أول شريحة ذكاء صناعي لها في العام المقبل بالتعاون مع عملاق أشباه الموصلات الأمريكي Broadcom.

وبحسب التقرير، فإن OpenAI تعتزم استخدام الشريحة داخليا بدلا من جعلها متاحة للعملاء الخارجيين، وذلك وفقا لما ذكره أحد الأشخاص القريبين من المشروع.

تعتبر OpenAI، التي ساعدت في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على تقديم ردود شبيهة بالبشر على الاستفسارات، معتمدة بشكل كبير على قوة الحوسبة الضخمة لتدريب وتشغيل أنظمتها.

وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت خلال العام الماضي، بأن OpenAI كانت تعمل مع Broadcom وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) لتطوير أول شريحة داخلية لها لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع دمج شرائح AMD إلى جانب شرائح إنفيديا لتلبية الزيادة في الطلب على البنية التحتية.

وفي ذلك الوقت، كانت OpenAI قد استعرضت مجموعة من الخيارات لتنويع إمدادات الشرائح وتقليل التكاليف.

وفي شهر فبراير الماضي، ذكرت “رويترز” أن OpenAI كانت تواصل دفع خططها لتقليل اعتمادها على إنفيديا في إمدادات الشرائح، من خلال تطوير الجيل الأول من الشرائح الخاصة بها لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقالت مصادر لـ “رويترز”، إن شركة OpenAI كانت في مراحلها النهائية لتصميم شريحتها الأولى، وكانت تخطط لإرسالها للتصنيع في TSMC خلال الأشهر القادمة.

من جانبه، قال هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom، يوم الخميس إن الشركة تتوقع نموا كبيرا في إيرادات الذكاء الاصطناعي خلال السنة المالية 2026، بعد تأمين طلبات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في مجال بنية الذكاء الاصطناعي من عميل جديد لم يتم تسميته.

وأضاف تان خلال مكالمة أرباح أن العميل الجديد وضع طلبا مؤكدا في الربع الأخير، مما جعله يصبح من العملاء المؤهلين.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألمح تان إلى وجود أربعة عملاء محتملين جدد “مستفيدين بشكل عميق” مع الشركة لإنشاء شرائح مخصصة لهم، بالإضافة إلى ثلاث عملاء كبار موجودين.

يأتي تحرك OpenAI في إطار جهود شركات مثل جوجل وأمازون وميتا، التي طورت شرائح مخصصة للتعامل مع أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه الطلب على قوة الحوسبة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

OpenAI Broadcom أول شريحة ذكاء صناعي

