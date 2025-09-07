OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة OpenAI بصدد إنتاج أول شريحة ذكاء صناعي لها في العام المقبل بالتعاون مع عملاق أشباه الموصلات الأمريكي Broadcom.

وبحسب التقرير، فإن OpenAI تعتزم استخدام الشريحة داخليا بدلا من جعلها متاحة للعملاء الخارجيين، وذلك وفقا لما ذكره أحد الأشخاص القريبين من المشروع.

تعتبر OpenAI، التي ساعدت في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على تقديم ردود شبيهة بالبشر على الاستفسارات، معتمدة بشكل كبير على قوة الحوسبة الضخمة لتدريب وتشغيل أنظمتها.

وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت خلال العام الماضي، بأن OpenAI كانت تعمل مع Broadcom وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) لتطوير أول شريحة داخلية لها لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع دمج شرائح AMD إلى جانب شرائح إنفيديا لتلبية الزيادة في الطلب على البنية التحتية.

وفي ذلك الوقت، كانت OpenAI قد استعرضت مجموعة من الخيارات لتنويع إمدادات الشرائح وتقليل التكاليف.

وفي شهر فبراير الماضي، ذكرت “رويترز” أن OpenAI كانت تواصل دفع خططها لتقليل اعتمادها على إنفيديا في إمدادات الشرائح، من خلال تطوير الجيل الأول من الشرائح الخاصة بها لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقالت مصادر لـ “رويترز”، إن شركة OpenAI كانت في مراحلها النهائية لتصميم شريحتها الأولى، وكانت تخطط لإرسالها للتصنيع في TSMC خلال الأشهر القادمة.

من جانبه، قال هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom، يوم الخميس إن الشركة تتوقع نموا كبيرا في إيرادات الذكاء الاصطناعي خلال السنة المالية 2026، بعد تأمين طلبات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في مجال بنية الذكاء الاصطناعي من عميل جديد لم يتم تسميته.

وأضاف تان خلال مكالمة أرباح أن العميل الجديد وضع طلبا مؤكدا في الربع الأخير، مما جعله يصبح من العملاء المؤهلين.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألمح تان إلى وجود أربعة عملاء محتملين جدد “مستفيدين بشكل عميق” مع الشركة لإنشاء شرائح مخصصة لهم، بالإضافة إلى ثلاث عملاء كبار موجودين.

يأتي تحرك OpenAI في إطار جهود شركات مثل جوجل وأمازون وميتا، التي طورت شرائح مخصصة للتعامل مع أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه الطلب على قوة الحوسبة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.