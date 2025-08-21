OpenAI تطلق ChatGPT Go.. اشتراك مميز بسعر رمزي مع قدرات GPT-5

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة OpenAI، عن خطة اشتراك جديدة تحت اسم ChatGPT Go، تهدف إلى توفير وصول منخفض التكلفة لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش”، فإن تكلفة الاشتراك الشهري في الهند تبلغ 399 روبية هندية فقط (نحو 4 دولارات أمريكية شاملة الضرائب)، ما يجعلها واحدة من أكثر الخطط سعرا في متناول المستخدمين.

استراتيجية مدروسة لدخول الأسواق الناشئة

يبدأ طرح ChatGPT Go حصريا في الهند، وهو ما يظهر بوضوح تركيز OpenAI على اختراق الأسواق الناشئة التي تمثل فيها القدرة على تحمل التكلفة عاملا رئيسيا لتوسيع الانتشار. 

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه يستند إلى النمو السريع لعدد المستخدمين الرقميين في الهند، وتزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي بأسعار مناسبة.

مميزات خطة ChatGPT Go

تستند الخطة الجديدة إلى الخطة المجانية الحالية، ولكنها تضيف مجموعة من المميزات المحسنة الموجهة للمستخدمين اليوميين، والطلاب، والمحترفين الباحثين عن تفاعل أكثر تقدما مع الذكاء الاصطناعي:

- استخدام موسع: عدد أكبر من الرسائل لكل جلسة، ودعم لرفع ملفات بحجم أكبر يصل إلى 10 أضعاف ما توفره الخطة المجانية، وتحسين في قدرات إنشاء الصور والتصورات.

- تحليلات بيانات متقدمة: يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدوات تحليل معقدة مدعومة بمحرك GPT-5، تشمل تفسير البيانات، التنبؤ بالاتجاهات، وتشغيل الأكواد دون الحاجة إلى برامج إضافية.

- ذاكرة محادثات محسنة: تتيح الخطة ذاكرة أطول للمحادثات، مما يجعل الردود أكثر دقة وسياقية مع مرور الوقت.

- دعم متعدد المنصات: متوفرة على المتصفحات، وتطبيقات iOS وأندرويد، بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب على ويندوز وماك، لضمان تجربة سلسة عبر مختلف الأجهزة.

الدفع يتم حصرا عبر بطاقات الائتمان أو نظام UPI، تماشيا مع بيئة الدفع الرقمي السائدة في الهند.

ردود الأفعال وتداعيات محتملة

قال متحدث باسم OpenAI: “نحن متحمسون لإتاحة قوة GPT-5 لعدد أكبر من الناس بسعر يكسر الحواجز، هذه مجرد بداية نحو جعل الذكاء الاصطناعي المتقدم متاحا للجميع”.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، مع دخول لاعبين كبار مثل جوجل وميتا بخطط مماثلة منخفضة التكلفة أو مجانية.

ويرى محللون أن ChatGPT Go قد يحدث نقلة نوعية في اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم، والأعمال الصغيرة، وصناعة المحتوى في الهند، التي تضم أكثر من 800 مليون مستخدم للإنترنت.

ورغم الفوائد المحتملة، أثارت بعض الجهات تساؤلات حول قضايا الخصوصية وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع القدرات المتقدمة لـ GPT-5 التي قد تستخدم بشكل خاطئ لنشر معلومات مضللة أو إنشاء محتوى خبيث كرسائل التصيد الاحتيالي.

وفي السياق الأمني، قد توفر الميزات الجديدة فرصة للباحثين في الأمن السيبراني لتحليل التهديدات بسرعة أو محاكاة سيناريوهات هجوم، لكنها في الوقت نفسه قد تستغل من قِبل الجهات الضارة.

وأكدت OpenAI التزامها بإجراءات السلامة، بما في ذلك مراقبة الاستخدام ومراجعة المحتوى، داعية المستخدمين إلى اتباع أفضل الممارسات مثل التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي واستخدام أدوات مؤمّنة عند التكامل.

توسع محتمل عالميا

ويعتقد أن نجاح خطة ChatGPT Go في الهند قد يمهد الطريق لتوسيعها إلى مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا أو أفريقيا، ما قد يعيد تشكيل الطريقة التي يستهلك بها الذكاء الاصطناعي عالميا.

