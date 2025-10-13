قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025

علياء فوزى

ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 19.8% على أساس سنوي، بحسب أحدث هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، نحو 7.882 تريليون جنيه مقابل 6.577 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفق هيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية انخفضت خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.4% لتسجل 577.765 مليار جنيه  مقارنة 558.766 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

خلال  الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 7.304 تريليون جنيه مقارنة 6 تريليون جنيه جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 11%.

14.3 تريليون جنيه قيم التداول في البورصة المصرية خلال 2024

ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.

وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون  جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.

