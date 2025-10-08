قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تباين أسعار السلع الرئيسية والمعادن في البورصات العالمية

أسعار المعادن عالميا
أسعار المعادن عالميا

شهدت تعاملات الأسواق العالمية اليوم الأربعاء حركة ملحوظة في أسعار السلع الرئيسية والمعادن، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية الراهنة.


وتفاوتت اتجاهات التداول بين ارتفاع بعض السلع الأساسية مثل الذهب والنفط، وتراجع أخرى كالمعادن الصناعية والسلع الزراعية. 


ويأتي ذلك في ظل استمرار الضبابية حول سياسات البنوك المركزية والتوقعات بشأن معدلات التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.


وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن، مقومة بالدولار الأمريكي، وفقا لبيانات منصة "بيزنس إنسايدر":

قائمة الأسعار 


السلعة             السعر                    التغير %

خام برنت:        66.27 دولار             0.83 %
نايمكس:         62.56   دولار             1.32 %
الغاز الطبيعي:    3.55   دولار           0.77 %
الذهب:         4,034.27  دولار           1.26 %
الفضة:           48.92    دولار           2.28 %
النحاس:         5.13       دولار          0.75 %
خام الحديد:      102.03   دولار          0.37 %
ألومنيوم :       2,545.7   دولار           0.31 %  
الرصاص:       2,004.00    دولار         0.10 %
الزنك:            3,024.00  دولار            0.58 % 
الحديد الصلب: 825.00    دولار          دون تغيير
القمح:             506.25 دولار                0.12 % 
الذرة:              420.00 دولار               0.10%
القهوة:            380.00 دولار               1.66%

